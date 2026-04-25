۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

زائر رضایی: می‌توانیم در ناگویا مدال‌های خوبی بگیریم

سرمربی تیم ملی تفنگ با تأکید بر همراهی ورزشکاران با مردم در روزهای سخت از برنامه‌ریزی برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی و وجود استعدادهای درخشان در این رشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زائر رضایی پس از حضور در موکب فدراسیون تیراندازی و سالن شهید زرین اظهار داشت: ما شاهد استقبال خوبی از مردم در موکب فدراسیون تیراندازی بودیم و همچنین حضور ورزشکاران تیم ملی باعث شد بچه‌های علاقمند به این رشته روحیه بگیرند.امیدوارم این کار خوب باعث پیشرفت تیراندازی شود.

وی در ادامه افزود: همانطور که مردم همواره حامی ما بودند اکنون وقت آن است که ما ورزشکاران حامی و پشتیبان مردم در خیابان باشیم. ورزشکاران مانند مردم شریف ایران در خیابان حضور دارند و شبها با حضور در تجمعات مردمی و موکب فدراسیون تیراندازی روحیه بیشتری به مردم می‌دهند. عرق ملی همه جا وجود دارد و در بین ایرانی‌ها نیز بیشتر است. وقتی می‌بینم مردم تا پاسی از شب در خیابان هستند و پای کار کشور هستند، ما هم باید در کنار آنها باشیم.

سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان یادآوری کرد: ما این روزها در دوران سختی قرار داریم ولی در این تاریکی‌ها یک نور امید وجود داشت. در صحبت‌های رهبری اشاره شد که دوران سرشار از عزت و سربلندی برای مردم ایران در پیش است و این صحبت‌ها برای من همان نور در تاریکی بود.

زائر رضایی در پایان گفت: من سرمربی تیم ملی بنگلادش بودم و بعد از جنگ دوازده روزه به ایران آمدم تا به تیم ملی کشورم خدمت کنم. استعدادهای خوبی در این رشته داریم و می‌توانیم در بازی‌های آسیایی مدال‌های خوبی بگیریم البته باید تلاش خود را بیشتر کنیم تا بتوانیم این هدف را محقق کنیم.

