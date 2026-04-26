مربی تیم ملی تیراندازی ترکیه: ملت ایران برابر فشارها متحد ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم جوادی مربی تیم ملی تیراندازی ترکیه با محکوم کردن حملات آمریکایی - صهیونی به خاک ایران اسلامی اظهار کرد: قبل از هر چیز می‌خواهم از فدراسیون تیراندازی کشورم تشکر کنم که این فرصت را در اختیارم قرار داد تا بتوانم همدردی کوچکی با هموطنانم در ایران داشته باشم.

وی افزود: من سخنور خوبی نیستم ولی به نوبه خودم به تمام خانواده‌های شهدا در این نبرد ناجوانمردانه تسلیت می‌گویم.

این مربی تپانچه در ادامه گفت: همچنین از تمام اقشار و قومیت‌های ایران اعم از ترک، کرد، فارس، عرب و لر و بلوچ تشکر ویژه دارم که اجازه ندادند استکبار جهانی کشورشان را تجزیه کند و در کنار هم همچون یک زنجیر به هم پیوسته ایستادگی کردند.

وی افزود: در پایان آرزو می‌کنم به زودی تیم تیراندازی کشورم را در میادین آسیایی، جهانی و حتی بازی‌های المپیک ببینم و بار دیگر شاهد برافراشته شدن پرچم زیبای کشورم باشم.