به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و هیات همراه در سالروز شهادت شهید مرتضی مطهری و روز معلم به نمایندگی از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید علی لاریجانی در قم دیدار و گفت و گو کرد و تابلوی دل نوشته قالیباف را به ایشان تقدیم کرد.



نهاوندی در این دیدار با اشاره به آیه چهاردهم سوره مومنون گفت: زمانی احسن الخالقین تجلی عینی پیدا می‌کند که احسن المخلوقین متجلی شود و شهدایی مانند استاد مطهری و شهید لاریجانی که به نعمت‌های علم و فضیلت متنعم بودندمصداق آن می‌باشند. ایشان علم و مدیریت تراز را برای مردم و مسئولین ترجمه کردند و با دانش و عمل خود و نیز با مدیریت علمی، انقلابی، جهادی، از خودگذشتی و فداکاری به الگوی جامعه نخبگانی تبدیل شدند.



وی با یاد و خاطره معلم شهید ادامه داد: بعثت جامعه ایران یک بعثت صرفا هیجانی نیست بلکه تحت تعالیم عالمان و شخصیت های بزرگی مانند استاد منطهری حاصل شده است، زمانی که شهید مطهری در دوران های مختلف خدمات متقابل اسلام و ایران و پیوند این دو را به صورت جدی مطرح کرده و یا زمانی که نسبت به مساله رژیم اشغالگر قدس و فلسطین فریاد می زدند با صدای رسا می‌فرمودند که اگر پیامبر اسلام امروز بودند مهمترین اندیشه ایشان مبارزه با صهیونیسم و نجات فلسطین بود، این بعثت امروز جامعه ما، حاصل این تعالیمی است که تجلی آن در اندیشه عالمانی همچون استاد شهید مطهری و مدیریت جهادی دکتر لاریجانی رقم خورد.



نهاوندی، خانواده شهید لاریجانی را مصداق یک خانواده تراز در انقلاب اسلامی دانست و گفت: جای دکتر لاریجانی به عنوان یک اندیشمند فرهیخته، قانونمدار، عدالت پایه و ایثارگر در کشور خالی است و معتقدم نمونه مدیریت و ابتکارات ایشان باید در دانشگاهها به عنوان یک ترم علمی تدریس شود.



وی با توجه به تاسیس مرکز تحقیقات توسط لاریجانی افزود: یکی از ابتکارات و نوآوری‌های ایشان تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بود.



همسر شهید لاریجانی در این دیدار ضمن تقدیر از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عنایت قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خاطراتی از شهید لاریجانی و شهید مرتضی لاریجانی را ارائه کرد و یادآورشد: شهید لاریجانی دلبسته نظام و انقلاب بود و هیچ وقت نمی‌خواستند خدای ناکرده به نظام اسلامی در عرصه بین المللی و داخلی کوچکترین آسیبی وارد شود، ایشان می‌فرمودند باید همه مانند بزرگان دین و ائمه معصومین فدوی اسلام باشند.



وی همچنین با اشاره به شخصیت اخلاقی، معنوی و هوش سرشار شهید مرتضی لاریجانی اشاره کرد و گفت: ایشان به صورت کاملا آگاهانه شهادت را انتخاب و به معنای دقیق کلمه وفاداری را معنا نمود.



همسر شهید علی لاریجانی یادآورشد: بعد از استاد شهید مطهری و مادرم، دکتر علی لاریجانی برای من نقش پدر، مادر و همسر، دوست و مراد را ایفا کردند و در طول مدت زندگی، اخلاص را به معنای واقعی در دکتر مشاهده کردم .



حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا لاریجانی فرزند شهید لاریجانی نیز در این مراسم با اشاره به تلاش شهید لاریجانی برای استفاده از ظرفیت فقه در قانونگذاری و راه اندازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، گفت: ایشان به این مرکز بسیار دل بسته بود و امید داشت که این مرکز بتواند در زمینه قانونگذاری به کشور کمک کند.



حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا رئیس شورای علمی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز خاطراتی از شهید لاریجانی و روش و منش این شخصیت و علاقه ایشان به شهادت بیان نمود.



در این مراسم و ملاقات حجج اسلام والمسلمین احمدی تبار، حمید پارسانیا، دکتر محمد حسین هاشمیان، محمد موحد و دکتر محمد تقی دشتی حضور داشتند و هرکدام خاطراتی نسبت به شهید لاریجانی ارائه دادند.