به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر استان بوشهر بر توسعه زیرساخت‌ها در استان تأکید کرد و گفت: زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی باید با نگاه آینده‌نگر و مطابق استانداردهای بین‌المللی طراحی شوند تا پاسخگوی نیازهای استان در دهه‌های آینده باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان بوشهر افزود: با توسعه صنایع راهبردی در سال‌های آینده، این استان به یکی از مراکز مهم تولید محصولات استراتژیک کشور تبدیل خواهد شد و از این رو باید نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده برای این آینده تربیت شود.

وی یادآور شد: کار و تولید در حقیقت تجمیع عمر انسان‌ها است و به همین دلیل کارگر و تولیدکننده در جامعه از جایگاه بسیار ارزشمند و محترمی برخوردارند.

وی افزود: کارگر در چرخه تولید نقش پایانی اما بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد؛ زیرا مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در نهایت با دستان کارگر به محصول و خدمت تبدیل می‌شود.

وی گفت: هر کالا و خدمتی که در جامعه تولید می‌شود حاصل ساعت‌ها تلاش، دانش و عمر انسان‌ها است و به همین دلیل نباید نسبت به کار و کالا برخوردی عادی داشت.



نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی گفت: باید با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی مناسب از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود؛ زیرا بیکاری کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و روانی نیز به همراه دارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از کالای داخلی تصریح کرد: هدف از حمایت از تولید داخلی جلوگیری از خروج ارز، فعال شدن چرخه تولید در کشور و ایجاد اشتغال پایدار است، اما تحقق این هدف مستلزم تولید کالا با کیفیت مناسب و قیمت متعادل است.

وی با بیان اینکه تقویت کیفیت تولید داخلی، شرط تحقق استقلال اقتصادی کشور است، بیان کرد: در صورتی که کیفیت کالاهای داخلی ارتقا یابد و استانداردهای لازم رعایت شود، اعتماد مردم به تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند و این امر به تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.



نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان تأکید کرد: در کنار توسعه اقتصادی و مهارتی، توجه به مسائل فرهنگی و تقویت بنیان خانواده نیز ضروری است تا جامعه کار و تولید در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کند.