به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری عصر یکشنبه در دیدار هیئت رئیسه اتاق اصناف استان بوشهر اظهارد اشت: بازار بوشهر متأسفانه هنوز شکل سنتی خود را حفظ کرده است که لازم است زیرساخت‌ها در این زمینه به خوبی توسعه یابد.

وی بر لزوم ساماندهی بازار بوشهر به شکلی مطلوب برای کسبه و همچنین مردم تاکید کرد و بیان داشت: ایجاد بازارهایی با استاندارهای بین‌المللی در استان بوشهر ضروری است.

امام جمعه بوشهر به جایگاه ویژه اصناف در احتماع به ویژه در بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اکثر بانیان مساجد در بوشهر از اصناف هستند و این موضوع بیانگر جایگاه ویژه اصناف است.

وی به تاریخ بسیار پر فراز و نشیب اصناف بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: لازم است که تاریخچه اصناف بوشهر گردآوری شود و کتابی در رابطه با تجارت و نقش اصناف در تاریخ سیاسی اقتصادی استان بوشهر به ویژه شهر بوشهر نوشته شود.

محصولات مورد نیاز استان در استان تولید شود

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: بازرگانی، تجارت و بازار در شرایط کنونی دارای ارکانی هستند که یکی از این ارکان تولید است و هر چه تولید دارای کمیت و کیفیت بیشتری باشد، محصول دارای قدرت بیشتری خواهد بود.

وی شیوه توزیع محصولات را نیز بسیار مهم دانست و با تاکید بر لزوم استفاده از شیوه‌های مناسب در نگهداری، ارائه و فروش محصولات، گفت: مدیریت حمایت از کالا و ارائه خدمات پس از فروش و بهینه مصرف کردن نیز از دیگر ارکان مهم در بازرگانی است که باید از شیوه‌های نوین در این راستا استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به ظرفیت‌های بسیار بالای استان بوشهر در بخش تولید اشاره کرد و اظهار داشت: همه محصولات مورد استفاده در استان بوشهر باید در استان تولید شود و این موضوع باعث می شود تا محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پائین‌تری به دست مردم برسد.