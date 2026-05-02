به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظاهر حسینی شامگاه شنبه در اجتماع بزرگ مردم انقلابی گرمسار در میدان امام خمینی (ره) این شهر ضمن اشاره به سیره عملی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای بیان کرد: توجه به امام زمان(عج) یکی از ویژگی‌های زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: ما از زمان شهادت رهبر شهید انقلاب دریافتیم که چطور دست امام زمان(عج) پشت این انقلاب و مملکت است اما معظم له از ابتدای زندگی این باور را داشتند و به همین دلیل همواره آرامشی خاص در درونشان وجود داشت.

مدیرکل تشریفات دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه رهبر شهید همچنین ارادت به خانواده معظم شهدا داشت، گفت: ایشان در تمام سفرهای استانی که داشتند ابتدا به گلزار شهدا و سپس به دیدار خانواده می‌رفتند و این سیر و روند در دفترشان و سخنرانی‌هایشان هم ادامه داشت.

حسینی با بیان اینکه ایشان همچنین به سر زدن خانواده شهدا هم بسیار اهتمام داشت، بیان کرد: ایشان فرمودند والدین شهدا کم کم از دنیا می روند و می‌ترسم ما به مشکلی بربخوریم و ندانیم که باید برای طلب دعا نزد چه کسی برویم و این نوع نگاه رهبر شهید انقلاب به شهدا و خانواده شهدا بود.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی خودشان را مدیون دعای خانواده شهدا می دانستند، تاکید کرد: تلاش می‌کردند بیشترین توجه را به خانواده شهدا و فرزندان شهدا داشتند.

مدیرکل تشریفات دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه در تمام ملاقات‌ها رهبر شهید انقلاب اسلامی نسبت به کارگران هم عنایت داشت، گفت: در تمام مناسبت‌ها یا کارگران به دفتر ایشان دعوت می‌شدند و یا نمایندگانی را به شرکت ها می‌فرستادند تا ارادت ویژه‌شان را به قشر کارگر نشان دهند.

حسینی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها و بارها تاکید کردند که اگر می‌خواهیم مشکلات کشور درست شود باید اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دهیم، بیان کرد: غیر از اقتصاد مقاومتی راهی در پیش روی کشور نیست اما هر دولتی که می‌آمد برای خودش آدابی را اجرا می‌کرد.

وی با بیان اینکه تمام خارجی‌هایی که می‌آمدند در نشست‌ها و جلسات حضور پیدا می‌کردند می‌گفتند که این راه اقتصاد مقاومتی، راه درستی است، بیان کرد: معظم له همچنین در دیدار با رئیس جمهور چین و روسیه فرموده بودند که تنها راه اینکه کشورها از سلطه خارج شوند این است که معاملات برحسب دلار را برهم زد و این از ابتکارات و تاکیدات ایشان بود.