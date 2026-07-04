تکذیب شایعات تولد نوادگان رهبر شهید در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، به بیان خاطراتی از رهبر شهید انقلاب، نگاه ایشان به زنان و خانواده، تولد نوههای ایشان و پاسخ به برخی شایعات مطرحشده درباره خانواده رهبر انقلاب و برخی جلسات و دیدارها با رهبر شهید انقلاب پرداخت.
وی بیان کرد: فکر میکنم از زمانی که فارغالتحصیل شدم تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نوزاد را به دنیا آوردهام. از میان نوههای رهبر شهید انقلاب نیز ۱۱ نفر را خودم به دنیا آوردهام.
وحیددستجردی توضیح داد: سه نفر از فرزندان حضرت آیتالله سید مجتبی، سه نفر از فرزندان حضرت حاجآقا مسعود، سه نفر از فرزندان خانم سیده هدی، یک نفر از فرزندان حاجآقا میثم و یک نفر از فرزندان شهید بشریخانم را به دنیا آوردهام.
وی افزود: یکی دو مورد از این زایمانها در بیمارستان دکتر شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و بخش عمده آنها در بیمارستان رسالت تهران انجام شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به برخی ادعاهای مطرحشده در فضای رسانهای اظهار داشت: برخی افراد مطالب کاملاً کذبی را مطرح کردهاند و ادعا کردهاند که نوههای رهبر انقلاب در اروپا، لندن یا سوئیس متولد شدهاند.
وی تأکید کرد: این افراد واقعاً مطالبی را مطرح میکنند که مشخص است پایه و اساسی ندارد. من خودم عامل زایمان این فرزندان بودهام و بهطور دقیق میدانم هر یک از این نوزادان در کجا و چگونه متولد شدهاند.
وحیددستجردی یادآور شد: حتی درباره آخرین فرزند خانم دکتر حداد نیز چنین ادعایی مطرح شد که در لندن به دنیا آمده است؛ در حالی که پرستاری که نوزاد را از من تحویل گرفت و به بخش نوزادان منتقل کرد، همراه همان نوزاد عکس گرفت و آن تصاویر نیز در رسانهها منتشر شد. تمام این ادعاها صد درصد دروغ و خلاف واقع است؛ چرا که خودم در جریان تمام این زایمانها بودهام.
آیا برای بستگان رهبر انقلاب شرایط ویژهای در بیمارستان وجود داشت؟
وحیددستجردی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: واقعیت این است که به علت رعایت محرمانگی، افراد بسیار معدودی در بیمارستان میدانستند این افراد متعلق به چه خانوادهای هستند.
وی توضیح داد: عروس خانمهای رهبر شهید با نام خانوادگی خودشان مراجعه میکردند و فرزندان ایشان نیز با نام خانوادگی حسینی شناخته میشدند؛ بنابراین برای اغلب کارکنان بیمارستان مشخص نبود که این افراد چه نسبتی با رهبر انقلاب دارند.
وحیددستجردی افزود: حتی تلاش میشد برای رعایت مسائل امنیتی، کمترین میزان جلب توجه صورت گیرد. این عزیزان در اتاقهای عادی بستری میشدند، زایمان یا عمل جراحی انجام میشد و پس از طی روند طبیعی درمان مرخص میشدند.
دبیر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: حسابداری و تسویهحساب نیز دقیقاً مانند سایر بیماران انجام میشد و هیچ روند ویژهای وجود نداشت.
هیچ خدمات VIP ارائه نشد
دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: هیچ نوع خدمات اختصاصی یا VIP برای این خانوادهها در نظر گرفته نمیشد. حتی دو نفر از نوههای کوچک رهبر انقلاب را در بیمارستان دکتر شریعتی و در همان فضایی به دنیا آوردم که سایر مادران نیز در آن زایمان میکردند. در بیمارستان رسالت نیز دقیقاً همین شرایط برقرار بود.
وحیددستجردی افزود: حتی میتوانم بگویم به دلیل ملاحظات امنیتی، امکاناتی که برخی خانوادههای عادی برای نوزادان خود فراهم میکنند؛ مانند گل، بادکنک، عروسک یا تزئین اتاق، برای این عزیزان وجود نداشت.
وی تأکید کرد: همه چیز بسیار ساده، متواضعانه و کاملاً عادی انجام میشد. حتی میتوانم بگویم چند درجه سادهتر از شرایطی بود که برای بسیاری از مردم عادی فراهم میشود.
وی اظهار تأسف کرد که برخی افراد با طرح این ادعاها در تلاش هستند تا ذهن مردم را نسبت به خانواده رهبر انقلاب مخدوش کنند.
پاسخ به ادعای داروهای اختصاصی خارجی
وحیددستجردی در ادامه به شایعات مربوط به استفاده خانواده رهبر انقلاب از داروهای ویژه خارجی پرداخت و اظهار داشت: برخی ادعا کردهاند که داروهای خاص و گرانقیمت از آمریکا یا اروپا برای خانواده رهبر انقلاب تهیه میشده است. این ادعاها کاملاً بیاساس است.
وی توضیح داد: صبیهها و عروس خانمهای خانواده رهبر انقلاب مانند سایر مردم به مطب مراجعه میکردند. پرونده پزشکی داشتند، معاینات دوران بارداری برای آنها انجام میشد و در صورت نیاز به آزمایش یا سونوگرافی به همان مراکز درمانی متعارف مراجعه میکردند.
وی افزود: در مطب کنار سایر مراجعان مینشستند، معاینه میشدند، آزمایشها و سونوگرافیهای لازم را انجام میدادند و دوباره برای پیگیری مراجعه میکردند. مردم آنها را میدیدند اما نمیدانستند که متعلق به چه خانوادهای هستند.
وحیددستجردی تأکید کرد: داروهایی که برای آنها تجویز میشد همان مکملهای رایج دوران بارداری مانند آهن، کلسیم و ویتامینها بود که سایر مادران نیز مصرف میکنند.
وی اضافه کرد: من اساساً ترجیح میدهم تا حد امکان از داروهای تولید داخل استفاده شود؛ زیرا هم کیفیت مناسبی دارند و هم هزینه کمتری به مردم تحمیل میکنند.
خاطرهای از وزیر بهداشت ترکیه
وحیددستجردی در ادامه خاطرهای از دوران وزارت خود بیان کرد و گفت:زمانی که وزیر بهداشت بودم، وزیر بهداشت ترکیه به ایران سفر کرد و درخواست داشت از یکی از شرکتهای دارویی و یکی از شرکتهای تجهیزات پزشکی کشور بازدید کند.
وی ادامه داد: پس از بازدید، در جلسهای به من گفت: “به این نتیجه رسیدهام که شما هرچه دارید، از دل همین تحریمها به دست آوردهاید. ما در ترکیه وابسته به شرکتهای خارجی هستیم و هزینههای بسیار سنگینی پرداخت میکنیم؛ اما شما توانستهاید روی پای خودتان بایستید”.
وی اظهار داشت: این سخن برای من بسیار ارزشمند بود و نشان میداد که چگونه تحریمها، با وجود همه سختیها، موجب شکوفایی ظرفیتهای داخلی شدهاند.
وحیددستجردی همچنین تأکید کرد: امروز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به پیشرفتهای ارزشمندی رسیدهایم که نتیجه اعتماد به دانشمندان، جوانان و شرکتهای تولیدکننده و دانشبنیان کشور است.
نخستین مواجهه جدی با رهبر انقلاب
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره نخستین مواجهه جدی خود با رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: نخستین مواجهه جدی و مؤثر زمانی بود که در سال ۱۳۷۱ بهعنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شدم.
وی افزود: در آن دوران جلسات متعددی میان نمایندگان مجلس و رهبر انقلاب برگزار میشد که برای ما بسیار ارزشمند بود.
وحیددستجردی خاطرنشان کرد: زمانی که ایشان سخنرانی میکردند، بارها بیاختیار اشک میریختم. یک بار حتی تصاویر این صحنه از تلویزیون پخش شد و فردای آن روز برخی نمایندگان از من پرسیدند چرا گریه میکردی. پاسخ دادم که وقتی ایشان سخن میگویند، بیاختیار تحت تأثیر قرار میگیرم.
جلسات اختصاصی رهبر انقلاب با نمایندگان زن مجلس
وی با اشاره به توجه ویژه رهبر انقلاب به زنان اظهار داشت: ایشان احترام و اعتماد ویژهای به بانوان داشتند. هر چند ماه یکبار جلسات اختصاصی برای نمایندگان زن مجلس برگزار میشد. ما مسائل زنان و مشکلات موجود را مطرح میکردیم و از رهنمودهای ایشان بهرهمند میشدیم.
وی افزود: این جلسات معمولاً هر شش تا هشت ماه یکبار برگزار میشد و هماهنگی آن نیز از سوی دفتر ایشان انجام میگرفت.
وی تصریح کرد: ایشان با دقت به سخنان ما گوش میدادند، مسائل را بررسی میکردند و سپس راهنماییها و توصیههای لازم را ارائه میدادند.
توصیه رهبر انقلاب درباره خانواده و فرزندان
وحیددستجردی در ادامه به یکی از توصیههای رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در یکی از جلسات فرمودند شما خانمها فرصت محدودی برای حضور در کنار خانواده و فرزندان خود دارید؛ بنابراین باید از همین فرصت محدود، بیشترین بهره را ببرید.
وی یادآور شد که رهبر انقلاب تأکید کرده بودند: حضورتان در کنار خانواده باید حضوری کیفی باشد. با فرزندانتان صحبت کنید، احوالشان را بپرسید، ارتباط عاطفی عمیق برقرار کنید و از همان زمان کوتاه بهترین استفاده را داشته باشید.
وحیددستجردی اظهار داشت: این توصیه برای من بسیار راهگشا بود. از آن پس تلاش کردم هر زمان که در خانه حضور دارم، ارتباط نزدیکتر و صمیمیتری با فرزندانم داشته باشم؛ حتی اگر به دلیل مسئولیتهای پزشکی و اجتماعی فرصت حضور طولانی در منزل را نداشتم.
تأکید رهبر انقلاب بر پیگیری مسائل زنان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از توصیههای رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان به ما میفرمودند شما خودتان زن هستید و مسائل زنان را بهتر از دیگران میشناسید؛ بنابراین در هر کمیسیونی که فعالیت میکنید، رفع مشکلات زنان کشور را در اولویت قرار دهید.
وحیددستجردی افزود: بنده در کمیسیون بهداشت بودم و برخی دیگر از بانوان در کمیسیونهای فرهنگی، امنیت ملی و سایر کمیسیونها فعالیت میکردند. رهبر انقلاب تأکید داشتند که هر یک از ما از جایگاه خود برای حل مسائل زنان استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پس از این رهنمودها، در مجالس چهارم و پنجم تلاش کردیم بسیاری از طرحها، لوایح و مصوبات را با هدف رفع مشکلات زنان تدوین و تصویب کنیم و این اقدامات را حاصل همان هدایتها و توصیههای ارزشمند میدانم.
نگاه ویژه رهبر انقلاب به زنان و خانواده
وحیددستجردی در پاسخ به پرسشی درباره نگاه رهبر انقلاب به خانواده و زنان بیان کرد: ایشان اولاً عنایت ویژهای به خانمها داشتند و احترام خاصی برای زنان قائل بودند. نسبت به خانواده خودشان نیز همینگونه بودند. در حد ارتباطاتی که با خانواده ایشان داشتم و گاهی در اندرونی خدمت سرکار خانم میرسیدم و نیم ساعت یا یک ساعت با ایشان گفتوگو میکردم، این احترام و توجه را بهخوبی مشاهده میکردم.
وی افزود:همسر ایشان بسیار خوشسخن بودند و من از گفتوگو با ایشان استفاده فراوانی میبردم. اما آنچه برای من بسیار برجسته بود، احترام فراوان رهبر انقلاب به خانواده، همسر و دخترانشان بود. هرچقدر از این احترام و عنایت سخن بگویم، کم گفتهام.
وحیددستجردی تأکید کرد: این احترام تنها محدود به خانواده خودشان نبود، بلکه نسبت به همه زنان جامعه چنین نگاه و عنایتی داشتند. همانگونه که در برنامه گذشته نیز اشاره کردم، ایشان بارها به ما توصیه کردند که مشکلات زنان را احصا کنیم و برای رفع آنها از طریق قانونگذاری و مصوبات قانونی تلاش کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هر فردی که با ایشان آشنا میشد، به نگاه روشن و دیدگاه عمیق ایشان نسبت به زنان ایمان پیدا میکرد. اما آنچه در مورد رهبر انقلاب برجسته بود، نگاه بسیار روشن و واقعبینانه ایشان به مسائل زنان بود. ایشان واقعاً با ذهنی روشن و بهروز به این مسائل میاندیشیدند و زمان و زمانه شناس بودند.
استعلام نظر رهبر انقلاب درباره وزارت زنان
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه به خاطرهای از زمان معرفی خود بهعنوان وزیر بهداشت در دولت دهم اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸ زمانی که از بنده خواسته شد مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده بگیرم، در ابتدا مخالفت کردم. احساس میکردم این مسئولیت بسیار سنگین است و شانههای من توان تحمل بار سلامت ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور را ندارد. اما در ادامه به این نتیجه رسیدم که فرصتی برای حضور زنان در بالاترین سطوح مدیریتی کشور فراهم شده و نباید این فرصت را از زنان جامعه بگیریم.
وحیددستجردی بیان کرد: در همان زمان مهمترین موضوع برای من این بود که نظر رهبر انقلاب را درباره وزارت زنان بدانم. اگر ایشان نظر منفی داشتند، هرگز این مسئولیت را نمیپذیرفتم. برای من نظر نایب امام زمان اهمیت اساسی داشت.
وی ادامه داد: از دو مسیر موضوع را پیگیری کردم. نخست از طریق حضرت حاجآقا مسعود، فرزند بزرگوار رهبر انقلاب، درخواست کردم نظر ایشان را جویا شوند. همچنین از مرندی خواستم هنگام دیدار با رهبر انقلاب این موضوع را مطرح کنند.
وحیددستجردی اظهار داشت: فردای همان روز حضرت حاجآقا مسعود با من تماس گرفتند و گفتند رهبر انقلاب فرمودهاند که از نظر فقهی هیچ مخالفتی با وزارت زنان ندارند. آقای دکتر مرندی نیز پس از دیدار با ایشان همین پاسخ را به من منتقل کردند.
وی افزود: برخی علما حتی درباره وکالت زنان در مجلس نیز دیدگاههای محدودکنندهای داشتند، اما رهبر انقلاب در موضوع وزارت زنان چنین نگاه روشنی داشتند و این مسئله برای من بسیار مهم بود.
رهبر انقلاب؛ عالمی بهروز و آشنا با مسائل زمان
وحیددستجردی تأکید کرد: ایشان نسبت به مسائل زنان دیدگاهی روشن، بهروز و متناسب با نیازهای جامعه داشتند. عالم به زمان خود بودند و تحولات جامعه و جهان را بهخوبی میشناختند.
وی افزود:ما هرچقدر هم که از رهنمودهای ایشان استفاده کردیم، باز هم احساس میکنیم نتوانستیم از ظرفیت آن هدایتها بهطور کامل بهره ببریم.
جایگاه زنان در نخستین افطار دولت دهم با رهبر انقلاب
وی در ادامه به نخستین دیدار دولت دهم با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: فکر میکنم شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸ و در ماه مبارک رمضان بود. یکی از افطارهای ماه رمضان به هیئت دولت اختصاص داشت و ما به همراه اعضای دولت خدمت رهبر انقلاب رسیدیم.
وحیددستجردی افزود: در دولت دهم سه خانم حضور داشتند؛ بنده، خانم دکتر سلطانخواه و خانم مجتهدزاده. زمانی که وارد جلسه شدیم، رهبر انقلاب در صدر مجلس نشسته بودند. در سمت راست ایشان رئیسجمهور و در سمت چپ ایشان بنده نشسته بودم. در کنار من نیز خانم دکتر سلطانخواه و خانم مجتهدزاده قرار داشتند.
وی خاطرنشان کرد: این نحوه نشستن، جایگاه زنان را در جمهوری اسلامی نشان میداد. بسیاری از وزرای مرد از جمله وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه در ردیفهای بعدی قرار داشتند و این احترام و عزتی بود که رهبر انقلاب برای زنان قائل بودند.
وحیددستجردی تصریح کرد: این نگاه نه فقط در سخنان ایشان، بلکه در رفتار عملیشان نیز کاملاً مشهود بود.
خاطره رهبر انقلاب از پدر و پدربزرگ وحیددستجردی
وی در ادامه اظهار داشت: در همان جلسه افطار، رهبر انقلاب خطاب به رئیسجمهور و اعضای دولت فرمودند که پیش از انقلاب به منزل پدر بنده رفته بودند.
وحیددستجردی افزود: پدرم از ارادتمندان و دوستداران جدی ایشان بود و رهبر انقلاب نیز لطف ویژهای به خانواده ما داشتند. حتی پس از رحلت پدر و مادرم برای هر دو پیام صادر کردند.
وی ادامه داد: ایشان در آن جلسه فرمودند که در منزل دکتر وحید، مرحوم مجدالعلی بوستان را دیدهاند. مرحوم مجدالعلی بوستان قاضی و مستشار دیوان عالی کشور و از ادیبان شناختهشده خطه خراسان بودند.
وحیددستجردی اظهار داشت: «رهبر انقلاب نقل کردند که از ایشان پرسیدهاند اینجا چه میکنید و ایشان پاسخ داده بودند که دکتر وحید داماد من است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه همه ما را شگفتزده کرد، حافظه فوقالعاده رهبر انقلاب بود. ایشان جزئیات اتفاقاتی را که دهها سال پیش رخ داده بود، با دقت به خاطر داشتند. این حافظه واقعاً استثنایی بود.
جلسه اختصاصی درباره برنامههای وزارت بهداشت
وی در ادامه به یکی از جلسات اختصاصی خود با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: حدود دو ماه پس از آغاز مسئولیتم در وزارت بهداشت، از دفتر رهبر انقلاب با من تماس گرفتند و اعلام شد که ایشان مایل هستند سه برنامه جدید، آیندهنگرانه و نوآورانه وزارت بهداشت را از زبان بنده بشنوند.
وحیددستجردی افزود: سه موضوع را برای ارائه آماده کردم؛ نخست موضوع HIV و ایدز، دوم پزشک خانواده و نظام ارجاع و سوم تقویت تولید دارو و تجهیزات پزشکی.
حمایت رهبر انقلاب از اطلاعرسانی درباره HIV و ایدز
وی در ادامه اظهار داشت: در آن زمان تحقیقات نشان میداد که الگوی انتقال HIV در حال تغییر از اعتیاد تزریقی به روابط جنسی است. این موضوع در جامعه ما جزو مسائل حساس و تا حدی تابو محسوب میشد.
وحیددستجردی افزود: نگران بودم که طرح این مسائل با واکنشهای منفی مواجه شود، اما واقعیت این بود که اگر اطلاعرسانی صورت نمیگرفت، تعداد مبتلایان میتوانست چندین برابر شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت بیان کرد: وقتی این موضوع را برای رهبر انقلاب تشریح کردم، ایشان فرمودند: “بروید و به مردم بگویید. به خانوادهها بگویید. به کسانی که در معرض این خطرات هستند اطلاعرسانی کنید.”
وی ادامه داد: عرض کردم ممکن است برخی به ما ایراد بگیرند. ایشان فرمودند: “نترسید، بروید و بگویید.”
وحیددستجردی تأکید کرد: همین حمایت و رهنمود باعث شد در مصاحبه ای عنوان کنم که اگر مراقبت و پیشگیری نکنیم با آتشفشان ایدز رو به رو خواهیم شد و به دنبال آن برنامههای آموزشی و پیشگیرانه و اقدامات درمانی را گسترش داده و از بروز یک بحران جدی در زمینه HIV جلوگیری شد.
وی افزود: اگر آن نگاه تابوگرایانه ادامه پیدا میکرد، احتمال داشت با یک فاجعه جدی در حوزه سلامت مواجه شویم.
تشویق رهبر انقلاب به دلیل ابطال آزمون دستیاری
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیداری در اسفندماه سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و اظهار داشت: در یکی از دیدارها رهبر انقلاب بدون مقدمه به من فرمودند: کار خیلی خوبی کردید.
وحیددستجردی افزود: متعجب شدم و پرسیدم کدام کار؟ ایشان فرمودند که وقتی متوجه شدید در آزمون دستیاری تخلف و تقلب صورت گرفته، آزمون را ابطال کردید.
وی ادامه داد: ایشان فرمودند کار دوم این بود که آزمون را در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت سالم دوباره برگزار کردید. اما نکته سوم که بیشتر از همه مورد تأکید ایشان بود این بود که فرمودند: “اعتماد مردم را برگرداندید.
وی خاطرنشان کرد: این سخنان مربوط به اسفند سال ۱۳۸۸ است. و نشانه آن است که امام شهید انقلاب از دیر زمان به موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم توجه ویژه داشتند.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: زمانی که این سخنان را شنیدم، احساس کردم در آسمانها پرواز میکنم. بسیار خوشحال شدم و خدا را شکر کردم و اجر خود را گرفته بودم.
توجه رهبر انقلاب به سرمایه اجتماعی
وحیددستجردی تأکید کرد: رهبر انقلاب با دقت بسیار مسائل کشور، مشکلات مردم و موضوع اعتماد عمومی را دنبال میکردند. برای ایشان حفظ اعتماد مردم یک اصل اساسی بود.
وی یادآور شد: ایشان همواره مراقب بودند که این سرمایه اجتماعی آسیب نبیند و مسئولان نیز در تصمیمگیریهای خود به این موضوع توجه داشته باشند.
روایت دستجردی از آخرین دیدار با همسرِ شهیدِ رهبر انقلاب
وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد رهبر شهید انقلاب نسبت به زنان اظهار داشت: آنچه من مشاهده کردم، احترام و کرامت ویژهای بود که ایشان نسبت به خانمها قائل بودند. همچنین در ارتباطاتی که با سرکار خانم همسرایشان داشتم، گاهی در فضای اندرونی با ایشان گفتوگو میکردم و از سخنان و منش ایشان بسیار بهره میبردم.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب احترام بسیار زیادی برای همسر، دختران و عروس خانمهای خانواده قائل بودند. هرچه از این احترام و توجه بگویم کم گفتهام. همین نگاه و تربیت نیز در فرزندان ایشان تسری یافته بود. همان احترام، محبت و توجه ویژهای که خودشان نسبت به همسرشان داشتند، در رفتار پسرانشان نسبت به همسرانشان نیز بهوضوح دیده میشد.
همراهی در مراجعات پزشکی همسران
وحیددستجردی بیان کرد: برخی مواقع که عروسخانمها برای معاینات مراجعه میکردند، همسرانشان نیز همراه آنان حضور داشتند. البته با لباس غیر روحانی میآمدند و در اتاق مینشستند و به صحبتها گوش میدادند.
وی افزود: شهیده زهرا خانم حداد چندین بار که برای معاینه مراجعه کردند، همسرشان حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای نیز همراه ایشان حضور داشتند. در مباحث پزشکی وارد میشدند، سؤال میپرسیدند و درباره سلامت مادر و روند بارداری حساسیت و توجه ویژهای نشان میدادند.
دبیر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: درباره حضرت حاجآقا مسعود نیز همینگونه بود و در برخی مراجعات همراه همسرشان حضور پیدا میکردند. این رفتار برای من بسیار ارزشمند بود؛ زیرا کمتر در میان دیگران دیده بودم که تا این اندازه برای سلامت همسر خود اهمیت قائل باشند و از کار، تدریس یا فعالیتهای دیگر خود بگذرند تا در جلسات پزشکی همراه همسرشان حضور داشته باشد.
آخرین دیدار با شهید زهرا حداد
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به آخرین دیدار خود با شهید زهرا حداد اظهار داشت: در روزهای پایانی و چند هفته قبل از شهادت ایشان، دیداری داشتیم. از سر دلسوزی و با نگاه مادرانه به ایشان گفتم که شرایط سخت است، ولی می گذرد. ایشان در پاسخ فرمودند: «ما راضی به رضای خدا هستیم.»
وحیددستجردی افزود: این جمله را با چنان آرامش و اطمینانی بیان کردند که دیگر چیزی برای گفتن نداشتم. سپس این آیه قرآن را تلاوت کردند: «وَما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا یَعلَمُها»؛ هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر آنکه خداوند از آن آگاه است.
وی تأکید کرد: این سخن برای من یک درس بزرگ بود. هنوز هم آن جمله و آن آیه از ذهنم پاک نشده است. احساس کردم ایشان به من آرامش میدهند و میگویند نگران نباش، ما راضی به رضای الهی هستیم.
روایت حاجآقا مسعود از شباهت آیتالله سید مجتبی خامنهای به پدر
وی گفت: یک بار درباره وضعیت خانواده و فرزندان با حضرت حاج آقا مسعود صحبت شد، حاجآقا مسعود فرمودند: «از میان ما برادران، کسی که خَلقا و خُلقا و ویژگیهای شخصیتی، نزدیکترین و شبیهترین فرد به حضرت آقاست، آقا مجتبی هستند.»
وحیددستجردی تصریح کرد: این جمله برای من بسیار جالب بود. وقتی این سخن را شنیدم، یاد روایت شباهت حضرت علیاکبر(ع) به پیامبر اکرم(ص) افتادم که از ایشان به عنوان «اشبهالناس» یاد میشد.
او اضافه کرد: امروز نیز ملت ایران به وجود حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای افتخار میکنند و امیدوارم خداوند سایه ایشان را مستدام بدارد.
نگاه رهبر شهید انقلاب به جایگاه زن
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به نگاه رهبر شهید انقلاب به زنان اظهار داشت: ایشان بارها حدیث شریف «المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة» را نقل میکردند و بر این نکته تأکید داشتند که زن گل زندگی است. این نگاه را نه فقط در سخنان ایشان، بلکه در رفتار خانوادگیشان نیز میشد مشاهده کرد. احترام، حمایت، مراقبت و تکریم زنان در زندگی ایشان کاملاً مشهود بود.
وحیددستجردی گفت: امروز واقعاً باید گفت که امام شهید ما چقدر جای خالی بزرگی از خود به جا گذاشتهاند ( ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ ). ما چه پدری را برای زنان و مردان این کشور از دست دادهایم.
ضعف در معرفی ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب
وی اظهار داشت: در حوزه رسانه، فرهنگ و تبلیغات، در معرفی این ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب کمکاری شده است. کسانی که از نزدیک با ایشان ارتباط داشتند، از این نور بهره بردند؛ اما رسانههای ما نتوانستند این چهره نورانی و این نگاه عمیق به زنان و خانواده را آنگونه که باید به مردم معرفی کنند.
وحیددستجردی افزود: امیدوارم خون این شهید عزیز موجب روشنگری شود و حقایق و واقعیتهایی که کمتر دیده شدهاند برای مردم روشن گردد.
سوگ از دست دادن رهبر شهید انقلاب
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: ما بزرگترین سرمایه خود را از دست دادیم؛ رهبری که عزیز ما بود، پدر ما بود، پشتوانه ما بود، کوهی از صلابت بود و نایب امام زمان(عج) بود. من واقعاً چیزی برای گفتن ندارم جز اینکه در برابر این ملت بزرگ و عزتمند و مردمی که آنان را فرشتگان روی زمین میدانم، دست به دعا بردارم.
دعا برای انتقام الهی و پیروزی ملت ایران
وحیددستجردی اظهار داشت: خدایا، تو شاهدی که با این ملت و این کشور چه کردند. شاهدی که در میناب چگونه غنچههای نوشکفته این سرزمین را پرپر کردند. بمیرم برای دل مادران و پدران میناب که فرزندانشان پیش از شکفتن پرپر شدند. خدایا، تو شاهدی که بهترین جوانان، بهترین فرماندهان، بهترین خانوادهها و رهبر عزیز ما را از ما گرفتند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم یادآور شد: خداوند فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ.»
وی ادامه داد: خداوندا، تو میبینی که این رزمندگان، این مردان مرد، این شیران روز و زاهدان شب، این مدافعان و این مادران چگونه در میدان ایستادهاند. مادری که همزمان چند فرزند و چند نوه خود را از دست میدهد و میگوید همه آنها فدای یک موی سر حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، چرا که اهمیت موضوع ولایت و رهبری را می داند.
وحیددستجردی افزود: خداوندا، تو خود در قرآن درباره بنیاسرائیل صهیون فرمودهای که پیامبران را به ناحق میکشتند (یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ) و امروز نیز شاهد جنایتهای آنان هستیم.
وی با اشاره به مواضع امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: امام راحل آمریکا را تروریست دولتی خواندند و رهبر شهید انقلاب نیز از آن به عنوان جنایتکار جنگی یاد کردند.
وی در ادامه دعا کرد: خدایا، آنچه از تو میخواهیم همان است که در سوره صف وعده دادهای؛ «نصرٌ من الله و فتحٌ قریب». ما پیروزی نهایی و فتحالفتوح ملت ایران را از تو میخواهیم.
تأکید بر فرزندآوری و نگرانی رهبر شهید انقلاب از کاهش جمعیت
وحیددستجردی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب بیش از ۶۰ بار در سخنرانی های عمومی درباره فرزندآوری و مسئله کاهش رشد جمعیت سخن گفته و هشدار داده بودند. ایشان نگران بودند که اگر کشور به سمت سالمندی و کاهش نیروی جوان حرکت کند، مسیر پیشرفت آن با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: فرزندان نور چشم خانوادهها هستند. گاهی حتی پدر و مادر بیش از فرزندان به وجود فرزند نیاز دارند؛ زیرا فرزند موجب آرامش، نشاط و استحکام خانواده میشود.
وی تأکید کرد: خانوادهها باید فرزنددار شوند تا بنیان خانواده مستحکمتر شود، نشاط و پویایی و انگیزه پیشرفت در خانواده افزایش یابد و کشور نیز مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
جنگ مانع فرزندآوری نیست
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره نگرانی برخی خانوادهها در شرایط جنگی برای فرزندآوری اظهار داشت: جنگ آثار و تبعات روحی و روانی خود را دارد، اما فرصتهای باروری منتظر کسی نمیمانند.
وی افزود: سن زنان و مردان افزایش مییابد و تأخیر در تصمیمگیری میتواند فرصتهای باروری را بهشدت کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: امروز نظام سلامت، بهداشت و درمان کشور آمادگی کامل برای مراقبت از مادران باردار و انجام زایمانهای ایمن را دارد و نباید فرصتهای فرزندآوری از دست برود.
خاطرهای از دوران دفاع مقدس
وحیددستجردی با اشاره به دوران جنگ تحمیلی گفت: در دوران دفاع مقدس و زمانی که رزیدنت بیمارستان دکتر شریعتی بودم، هواپیماهای رژیم بعث عراق تهران را بمباران میکردند. ساختمان بیمارستان میلرزید، چراغها خاموش بود و آژیر خطر به صدا درمیآمد؛ اما ما زیر نور شمع زایمان انجام میدادیم و کودکان سالم و خوبی متولد میشدند.
وی در پایان تأکید کرد: همانگونه که آن دوران را پشت سر گذاشتیم، این دوران نیز طی خواهد شد، امروز نیز خانوادهها نباید فرصت فرزندآوری را از دست بدهند و باید با امید به آینده، برای تشکیل خانواده و فرزنددار شدن اقدام کنند.
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