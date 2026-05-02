زنده گیری گورخر ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین

علی رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و کنترل و رصد زیستگاه‌های حیات وحش در پناهگاه حیات وحش عباس آباد، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نایین ردپای یک گورخر ایرانی را مشاهده کردند.

وی افزود: با شروع عملیات جستجو و ردیابی، پس از مدتی، گورخر مورد نظر مشاهده و مراقبت‌های اولیه از سوی محیط بانان آغاز شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت محیط طبیعی و فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان، گشت‌های روزانه در مسیرهای احتمالی ادامه یافت.

وی ادامه داد: پس از چند روز، گورخر مجدداً در حوالی منطقه موسوم به تنگل‌ها در پناهگاه حیات وحش عباس آباد مشاهده شد و بررسی‌های بیشتر نشان داد که این گورخر از گونه‌های معرفی شده قبلی پارک ملی سیاهکوه بوده که مسافتی بیش از ۱۰۰ کیلومتر را طی کرده و به پناهگاه عباس آباد وارد شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین تصریح کرد: در نتیجه با تلاش محیط بانان واحد محیط بانی بیاضه و پارک ملی سیاهکوه، این گورخر ایرانی به صورت زنده گیری و پس از اطمینان از سلامت، به مسئولین منطقه سیاهکوه تحویل شد.

وی افزود: گفتنی است پناهگاه حیات وحش عباس آباد با وسعت ۳۰۵ هزار هکتار، در مجاورت پارک ملی سیاهکوه واقع شده و در گذشته یکی از زیستگاه‌های مناسب برای این گونه ارزشمند بوده است و این اقدام نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی محیط بانان برای حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های در معرض خطر است.