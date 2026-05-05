۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

کاهش بروکراسی و تسریع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیرکل امور سرمایه‌گذاران ساتبا از الکترونیکی شدن کامل فرآیندهای صدور مجوز و امضای قراردادهای نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، آرش قلمی، مدیرکل امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر پروژه‌های این سازمان با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در فرآیندهای اداری اظهار کرد: در ساتبا مکاتبات و صدور مجوزهای نیروگاه‌های خورشیدی به‌طور کامل الکترونیکی شده و امضای قراردادها نیز به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، بلافاصله پس از صدور پروانه احداث، معرفی‌نامه‌ها به‌صورت خودکار برای دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش زمان و بروکراسی اداری داشته است.

قلمی با بیان اینکه این اقدامات با همکاری وزارت اقتصاد انجام شده است، تصریح کرد: بر اساس کاربرگ‌های مصوب، پروانه احداث باید ظرف ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک صادر شود که در اغلب موارد این زمان رعایت شده است.

وی اختلال‌های احتمالی در بسترهای الکترونیک را تنها عامل تاخیر عنوان کرد و گفت: با توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از شبکه‌های داخلی، این مشکلات نیز به حداقل رسیده است.

