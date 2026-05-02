خودرویی با سرعت ۱۹۸ کیلومتر بر ساعت در اصفهان توقیف شد 

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، مأموران پلیس راه کنارگذر شرق اصفهان هنگام کنترل خودروهای عبوری در آزادراه شهید حجازی، یک دستگاه خودروی سواری را که با سرعت غیرمجاز و بحرانی ۱۹۸ کیلومتر بر ساعت در حرکت بود، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو، برای راننده خاطی ضمن اعمال قانون و ثبت نمره منفی در سوابق تخلفات رانندگی، خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بروز سوانح رانندگی در محورهای برون‌شهری است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین عبور و مرور، از شتاب‌های بی‌مورد و رفتارهای پرخطر در جاده‌ها خودداری کنند.

سرهنگ میرزایی خاطر نشان کرد: پلیس راه اصفهان به صورت مستمر و با بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند کنترل سرعت، بر عملکرد رانندگان در محورهای مواصلاتی نظارت دارد و با متخلفان به‌ویژه رانندگان پرسرعت و حادثه‌ساز، برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.