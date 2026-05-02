استاندار بوشهر: نقش استان در اقتصاد ملی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا،تعامل و همکاری سازنده میان دولت و بخش خصوصی را یکی از مولفه‌های کلیدی در حفظ نقش تاثیرگذار استان در اقتصاد ملی دانست و بیان کرد: هم‌افزایی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی، امور را تسهیل کرده و آسیب‌های ناشی از جنگ را به حداقل می‌رساند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر ضرورت فراهم‌سازی الزامات تحقق این شعار در استان تأکید کرد.

استاندار بوشهر بر اهمیت نقش استان بوشهر در اقتصاد ملی و لزوم حفظ این جایگاه در شرایط جنگ تحمیلی تأکید کرد.

وی با اشاره به صادرات بیش از ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که این شاخص ارزنده حفظ شود.

زارع در خصوص مبادلات تجاری، از پیگیری‌ها و آمادگی همسایگان برای تبدیل شدن به قطب تجاری منطقه در حوزه تجارت خبر داد و افزود: آنان آمادگی دارند تا کالاها را از قاره‌های مختلف تامین کرده و زمینه ارتباطات تجاری را فراهم کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور در خصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برق و آب، از مردم و فعالان اقتصادی خواست تا با مدیریت بهینه انرژی، استفاده از تکنولوژی‌های روز و پرهیز از اسراف، در این رسالت بزرگ سهیم باشند.

زارع، نقش صدا و سیما، خانه مطبوعات و رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و تبیین اهمیت صرفه‌جویی در انرژی، موثر دانست.



استاندار بوشهر از خدمات دبیرخانه شورا در انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی در راستای تحقق شعار سال قدردانی کرد و خواستار ورود تخصصی و پیگیری مصداقی پیشنهادات ارائه شده با حضور دستگاه‌های ذیربط شد.