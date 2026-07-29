به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت وفاق ملی با عزمی راسخ و کوششی شبانه روزی و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری، خدمتگزاری صادقانه به مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح که در دفاع از آب و خاک و سرزمین ایران، کوشش و مجاهدت می‌کنند را سرلوحه کار و امور خود قرار داده است.

وی با تقدیر از همکاری ها و همراهی‌های فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان، کشاورزان و مردم استان بویژه در ایام جنگ تحمیلی اخیر افزود: همدلی ارزشمندی بین مسئولان ارشد استان اعم از مدیران دولت، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و ...وجود دارد که این همدلی و انسجام، موجبات کاهش بسیاری از مشکلات و دستاوردهای خوبی شده که امیدوارم این روند تداوم یابد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، مسیر توسعه استان را هموار می‌کند و اولویت همه ما اعم از دولت، مجلس، بخش خصوصی و همه ارکان نظام، در شرایط کنونی، احیای زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی است و هر کجا توسط دشمنان، آسیب ببیند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای احیای آن اقدام می‌کنیم.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ارائه پیشنهادهای کارشناسی و کاربردی در جلسات شورای گفت‌وگو تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، دستیابی به تصمیمات عملی برای تسهیل فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و تقویت جایگاه اقتصادی استان و البته پیشنهادات راهگشا به مدیران ملی و شوراهای مرکز است.

زارع با بیان اینکه بازگشت پتروشیمی‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید مورد تاکید قرار دارد گفت: با دستور رئیس‌جمهور، تعدادی از اعضای کابینه از بخش‌های آسیب‌دیده در استان بازدید کردند که تصمیمات خوبی برای جبران خسارت‌ها اتخاذ شد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی

وی بیان کرد: در شرایط خاص کشور، اتاق بازرگانی و سایر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، در تأمین کالاهای اساسی اقدامات خوبی انجام دادند و بحمدالله کمبود جدی در شرایط جنگ نداشتیم.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان از جمله منطقه آزاد، مستلزم تعامل مؤثر دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و در آینده خارجی است و این همکاری می‌تواند شتاب‌دهنده توسعه اقتصاد، تولید و اشتغال استان باشد.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر، ۳۰ فرآیند دارد که تاکنون ۲۰ فرآیند آن انجام شده و انشاالله سایر فرآیندها نیز انجام می‌شود.

استاندار بوشهر همچنین تاکید کرد: زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی فراهم شود تا شاهد رونق بیشتر در این منطقه باشیم.

وی اظهار کرد: استان بوشهر از استان‌های پیش‌رو در تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور به شمار می‌رود و در سال ۱۴۰۴، صد در صد تعهدات استان انجام شده است.

