به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی در سخنانی، اظهار داشت: به‌منظور صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با هرگونه تخلف صنفی، پیرو دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان و در چارچوب نظارت‌های مستمر دستگاه قضایی بر وضعیت بازار، با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط از ۱۰ واحد صنفی در سطح شهر بازدید به عمل آمد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، یک فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل وجود مشکلات در عرضه کالا و احراز تخلف گران‌فروشی، مطابق ضوابط قانونی پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود، تأکید کرد: با هر گونه تخلف صنفی، گران‌فروشی یا سوءاستفاده از وضعیت بازار برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و این نظارت‌ها به‌منظور حفظ آرامش و تأمین حقوق عمومی مردم تداوم خواهد داشت.

الماسی با دعوت از همه اصناف به رعایت قوانین و انصاف در عرضه کالا و خدمات تصریح کرد: همکاری مردم و اصناف، نقش مهمی در تحقق نظم و شفافیت اقتصادی خواهد داشت.