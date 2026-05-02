به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز شنبه در حاشیه شورای حفاظت از منابع آب لرستان با اشاره به تشکیل «کمیته حفاظت از منابع آب»، اظهار داشت: ما با منابع آبی محدود و درخواست‌های نامحدود مواجهیم و مدیریت این شرایط نیازمند کار تیمی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها است و صرفاً بر عهده یک اداره نیست؛ به طور مشخص در خط مقدم این تیم، شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی قرار دارند.

تخصیص دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد «معشوره»

وی با اشاره به دغدغه‌های بلندمدت استان در حوزه آب، به موضوع سدهای بزرگ به‌ویژه سد «معشوره» پرداخت و گفت: این سد در طول ۱۲ سال گذشته تنها ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اما در سفر اخیر رئیس‌جمهور بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن تخصیص یافت که با تخصیص این مبلغ پیشرفت قابل‌توجهی حاصل خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، اقدامات کوتاه‌مدت را در سه حوزه ترویجی، سیاست‌گذاری و قهری دسته‌بندی کرد و افزود: در بخش ترویجی، بازنگری و به‌روزرسانی الگوی کشت متناسب با شرایط موجود و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در دستور کار است و در کارگروه امور زیربنایی، ۷۰ درصد درخواست‌ها معطوف به کشت گونه‌های کم‌آب‌تر مشابه گلخانه‌ها است.

مجیدی، بیان کرد: در حوزه سیاست‌گذاری نیز مصوباتی که شرکت آب منطقه‌ای نیاز دارد، مطرح تا مصوب شد.

لزوم جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اقدامات قهری، جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب را یکی از اقدامات مؤثر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در شهرستان بروجرد، شهرداری پیشقدم شده و از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کند؛ هفته قبل نیز قراردادی برای خرید پساب منعقد شد که این می‌تواند الگویی برای سایر شهرها به‌ویژه شهرهای پرمصرف از آب شرب شهری باشد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، همچنین به واحدهای صنعتی که درگذشته مجوز چاه آب دریافت کرده‌اند اشاره کرد و گفت: اکنون با محدودیت مواجه هستیم و مقرر شده است این چاه‌ها مسدود شده و واحدهای صنعتی نسبت به خرید پساب اقدام کنند؛ جزئیات این مصوبات در جلسه بعد با مستندسازی مکتوب و در صورت نیاز با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیگیری می‌شود.

مجیدی با انتقاد از وقفه در اقدامات سال گذشته، بیان کرد: متأسفانه سال گذشته تابستان، فصل کشت را عملاً برای مدیریت منابع آب از دست دادیم، اما امسال شرایط فرق کرده و وضعیت حاکی از نوعی «شرایط جنگی» است؛ اگر تنش‌ها تشدید شود و حمله به زیرساخت‌ها رخ دهد، اولویت نخست ما آب شرب مردم خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات شرکت آبفا لرستان در بحث ژنراتورها، گفت: این اقدامات هرچند ارزشمند است، اما تنها پاسخگوی بخشی از شهرهاست و در روستاها با ۴۰ درصد جمعیت استان، مشکل نبود آب پایدار همچنان پابرجا است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر پایش مصوبات قبلی، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از مصوبات پیشین به دلیل ترک فعل‌ها و تعارض منافع، روی زمین‌مانده است و مانع استفاده از ظرفیت‌های قانونی شده؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مصوبات قبلی یک‌بار دیگر پایش شود.