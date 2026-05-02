به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با انتشار پیامی تصویری، ضمن گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: تمام آنچه تاکنون به عنوان یک فوق تخصص چشم پزشکی و اکنون به عنوان یک سیاستمدار دارم را مدیون زحمات معلم خوبی هستم که به من «بابا آب داد» آموخت.

وی افزود: از معلم علومی که به من قانون اینرسی و نیوتن را آموخت قدردانی می‌کنم و هیچ گاه فراموش نمی‌کنم، خانم معلم عزیزی که در سال ۱۳۵۳ انشا نوشتن را به من یاد داد و بعدها که مریض من شد، با افتخار معاینه اش کردم.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه از دبیر زمین شناسی خود که در سال ۱۳۵۶ درس انقلاب و اسلام را به او آموخت، یاد و تاکید کرد: فراموش نمی‌کنم استاد ادبیات عزیزی که می گفت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق».

قائم پناه در پایان تاکید کرد: اگر احساس دانشی داریم، مدیون شما تک تک شما معلم‌هاست و اگر امروز بنده در اینجا نشستم و سخن می گویم، گفتمانی دارم و می‌توانم بیانی داشته باشم نیز مدیون شما معلمان عزیز هستم. ما نحوه نوشتن، سخن گفتن و خواندن خود را مدیون شما معلمان عزیز هستیم، چه پزشک باشیم چه سیاستمدار و چه پای لانچر نشسته باشیم، مدیون زحمات بی منت شما عزیزانی که زحمات شما با هیچ چیز قابل جبران نیست.