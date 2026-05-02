۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

قائم‌پناه: اگر احساس دانش می‌کنیم، مدیون معلم‌هایمان هستیم

معاون اجرایی رئیس جمهور در پیامی گفت: اگر احساس دانشی داریم، مدیون شما تک تک شما معلم‌هاست و اگر امروز بنده گفتمانی دارم و می‌توانم بیانی داشته باشم نیز مدیون شما معلمان عزیز هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با انتشار پیامی تصویری، ضمن گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: تمام آنچه تاکنون به عنوان یک فوق تخصص چشم پزشکی و اکنون به عنوان یک سیاستمدار دارم را مدیون زحمات معلم خوبی هستم که به من «بابا آب داد» آموخت.

وی افزود: از معلم علومی که به من قانون اینرسی و نیوتن را آموخت قدردانی می‌کنم و هیچ گاه فراموش نمی‌کنم، خانم معلم عزیزی که در سال ۱۳۵۳ انشا نوشتن را به من یاد داد و بعدها که مریض من شد، با افتخار معاینه اش کردم.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه از دبیر زمین شناسی خود که در سال ۱۳۵۶ درس انقلاب و اسلام را به او آموخت، یاد و تاکید کرد: فراموش نمی‌کنم استاد ادبیات عزیزی که می گفت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق».

قائم پناه در پایان تاکید کرد: اگر احساس دانشی داریم، مدیون شما تک تک شما معلم‌هاست و اگر امروز بنده در اینجا نشستم و سخن می گویم، گفتمانی دارم و می‌توانم بیانی داشته باشم نیز مدیون شما معلمان عزیز هستم. ما نحوه نوشتن، سخن گفتن و خواندن خود را مدیون شما معلمان عزیز هستیم، چه پزشک باشیم چه سیاستمدار و چه پای لانچر نشسته باشیم، مدیون زحمات بی منت شما عزیزانی که زحمات شما با هیچ چیز قابل جبران نیست.

    • IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      روزمعلم مبارک.ای معلم چه روزهایی که دربادوباران خیس میشدم وپشت درکلاس می ایستادم ولی تو با مهربانی دست مراگرفتی وپیش بخاری نفتی آوردی..دراون روزهاکه جت های عراقی بربالای سرمدرسه وروستایمان می‌گذشت مامیترسیدیم ولی توبه مایادمیدادی که چگونه ازخودمواظبت کنیم.تو فقط معلم نبودی.انسان وفرشته ای بودی درقالب انسان.حتی دلم برای سختگیری های مدیروچوب هایش که دستمان راسرخ میکردتنگ شده.تمام خاطرات خوبم در دوران مدرسه بود.موضوع انشا این بوددرخت توگربا ردانش بگیردبه زیراوری چرخ نیلوفری را..معلم توباغبان باغ علم

