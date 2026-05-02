احمدی سنگر: کارگران رزمندگان خط مقدم در حوزه صنعت هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر عصر شنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران خاموش صنعت برق به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر، اظهار کرد: طبق روایت‌های دینی و به عقیده بنده، انسان‌ها ذاتاً دارای برابری هستند و فارغ از هر جایگاهی، هیچ‌کس بر دیگری برتری ذاتی ندارد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی در چرخه صنعت کشور افزود: در حوزه‌های مختلف صنعتی، همگی باید دست به دست هم دهیم و در هر سمتی که قرار داریم، یاریگر یکدیگر باشیم. امروز در برهه‌ای حساس قرار داریم که اهمیت تعامل و همکاری بیش از پیش در جامعه نمود یافته و ما شاهد تلاش‌های خالصانه و بی‌ادعایی در کشور هستیم.

احمدی سنگر با بیان اینکه کارگران از همان سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، همواره رزمندگان خط مقدم در حوزه صنعت بوده‌اند، تصریح کرد: کارگران فارغ از هرگونه دریافتی و با وجود کمترین درآمدها، با جان و دل در حال تلاش و کوشش برای پویایی چرخه کشور هستند. این تلاش‌ها ارزشمند است و باید مورد تقدیر و تشکر واقع شود، چراکه این تقدیر، شوق و انگیزه را در وجود این اقشار سختکوش و زحمتکش جامعه دوچندان خواهد کرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سیاسی کشور، خاطرنشان کرد: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری با شکست بزرگی مواجه شده است و این شکست با قدرت نظامی و مردمی در میدان رقم خورده است. به عقیده بنده، مذاکره با دشمن از اساس اشتباه است، اما همگی تابع سیاست‌های ملی نظام هستیم.

احمدی سنگر با تأکید بر جایگاه اقتدارآمیز ایران در معادلات جهانی گفت: ایران کنونی یک ابرقدرت جهانی است و این دستاوردها در کنار عنایات ویژه خداوند، حاصل تلاش و تجربه‌های نظامیان مقتدر در طول جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان است.

وی در پایان با تجلیل مجدد از مقام شامخ کارگران، خاطرنشان کرد: کارگران، رزمندگانی هستند که با قدرت بازو در حال تلاش برای کسب رفاه و رضایت مردم هستند و این رضایتمندی، قطعاً رضایت الهی را نیز در پی خواهد داشت.