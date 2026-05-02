تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود، مناطقی را در خاک سوریه هدف قرار داد.

منابع محلی در سوریه گزارش دادند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی با شلیک ۴ گلوله توپ، منطقه جنگلی «کودنا» واقع در حومه جنوبی استان قنیطره را هدف قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، شبکه «الاخباریه» سوریه نیز گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی از سمت جولان اشغالی، یک گلوله دیگر توپ به سوی اطراف روستای «جمله» در منطقه حوض الیرموک شلیک کردند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این حملات مخابره نشده است.

رژیم صهیونیستی به طور مستمر و پس از سقوط حکومت بشار اسد، مناطق مرزی سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی خود قرار می‌دهد.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز نیز با نقض حاکمیت سوریه، به حومه غربی درعا در سوریه وارد شدند.

منابع محلی در درعا اعلام کردند که نظامیان صهیونیست متشکل از دو خودرو به سمت ورودی جاده وادی الرقاد در حومه غربی درعا پیشروی کردند. به گفته منابع، نیروهای صهیونیست تا منطقه «سیل ابو عمر» پیشروی کردند.

این منابع اعلام کردند که یکی از خودروهای گشتی، هنگام عبور از منطقه، با دوشکا که در جلوی آن نصب شده بود، تیراندازی شدید انجام داد تا ساکنان را بترساند.

روز گذشته نیز نظامیان رژیم اسرائیل در حومه قنیطره دست به تحرکاتی زدند. همچنین روز جمعه توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مجاورت «سد استراتژیک منطره» را گلوله باران کرد.

منابع محلی در قنیطره سوریه نیز اعلام کردند که رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک توپ به اطراف روستای الصمدانیه غربی در حومه قنیطره کرده است.