تحرکات جدید اشغالگران در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی در استان قنیطره سوریه اعلام کردند که ماشینآلات ارتش رژیم صهیونیستی دور جدیدی از خاکبرداری و تسطیح اراضی را در اطراف تپه عکاشه، نزدیک روستای بریقه، آغاز کردهاند.
بر اساس این گزارش، این اقدامات در چارچوب پروژه ایجاد استحکامات نظامی موسوم به «سوفا ۵۳» انجام میشود که در امتداد خط حائل میان سوریه و بلندیهای اشغالی جولان امتداد دارد.
به گفته منابع محلی، عملیات خاکبرداری عمدتا در زمینهای کشاورزی اطراف تپه عکاشه متمرکز بوده و همزمان خودروها و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی نیز در منطقه مرزی در حال جابهجایی بودهاند.
این فعالیتها به آسیب دیدن بخشهای گستردهای از زمینهای کشاورزی منجر شده که منبع اصلی درآمد و معیشت ساکنان این مناطق به شمار میرود.
نظر شما