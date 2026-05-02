۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

دانشگاهیان لرستان با خانواده شهید «ابوذر مرادی فرد» دیدار کردند

خرم‌آباد - جمعی از دانشگاهیان لرستان خانواده شهید «ابوذر مرادی فرد» از شهدای جنگ ۱۲ روزه در خرم‌آباد دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با برنامه‌ریزی مدیریت امور شاهد و ایثارگران دانشگاه لرستان، جمعی از دانشگاهیان این دانشگاه، با خانواده معظم شهید والامقام سپاه، شهید «ابوذر مرادی فرد» که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دفاع از وطن، به درجه رفیع شهادت نائل آمد، دیدار و از این خانواده، تجلیل کردند.

در این دیدار «مهرداد دادستانی»، رئیس دانشگاه لرستان و حجت‌الاسلام «مجید مؤیدی»، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان در سخنانی تشریح کردند: شهیدان، زنده هستند و راه شهیدان باقوت ادامه دارد.

دادستانی و مؤیدی در سخنانشان اشاره کردند که شهیدان، معلمانی هستند که به انسان‌ها درس شهادت در راه خدا و میهن را می‌آموزند.

در این دیدار، اعضای خانواده شهید والامقام، «ابوذر مرادی فرد»، توضیح دادند که تداوم راه اسلام مرهون جان‌فشانی شهدا است.

آن‌ها در بخشی دیگری از گفته‌هایش، برخی مهم‌ترین خصوصیات رفتاری و شخصیتی و سبک زندگی شهید مرادی فرد را تشریح کردند.

کد مطلب 6818154

