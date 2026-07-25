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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

نجات کودک دو ساله از عمق چاه با شجاعت یک نوجوان

نجات کودک دو ساله از عمق چاه با شجاعت یک نوجوان

بهشهر- کودک دو ساله‌ای که در پی سقوط به داخل چاهی هفت‌متری در شهر رستمکلای بهشهر گرفتار شده بود، با اقدام شجاعانه یک نوجوان ۱۲ ساله وتلاش نیروهای امدادی، سالم از چاه خارج و ازمرگ نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کودک دو ساله پس از سقوط به داخل چاهی به عمق حدود هفت متر در شهر رستمکلای شهرستان بهشهر، در شرایطی خطرناک گرفتار شد.

پس از اطلاع از وقوع این حادثه، نیروهای امدادی و اهالی محل در محل حادثه حاضر شدند، اما به دلیل عمق چاه و تنگ بودن فضای آن، امکان دسترسی سریع به کودک وجود نداشت.

در ادامه، یک نوجوان ۱۲ ساله با جسارت و شجاعت وارد چاه شد و توانست کودک را به سلامت به سطح زمین منتقل کند. این اقدام تحسین حاضران و نیروهای امدادی را به دنبال داشت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، کودک پس از خروج از چاه برای انجام معاینات پزشکی به مرکز درمانی منتقل شد و حال عمومی وی رضایت‌بخش اعلام شده است.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

این نوجوان فداکار در شورای اداری مازندران از سوی استاندار تقدیر شد.

کد مطلب 6898951

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