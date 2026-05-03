شهادت ۲۶۲ خبرنگار در غزه/ آزادی «بیان» در اشغال «بنیامین»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات (۳ می / ۱۳ اردیبهشت) دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه گزارش داد که رژیم اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ (مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون ۲۶۲ خبرنگار و فعال رسانهای را به شهادت رسانده است؛ گزارشی که اثبات میکند رژیم صهیونیستی از اساس اعتقادی به آزادی بیان ندارد؛ بلکه همواره به دنبال خاموشی حقیقت است.
بر اساس این گزارش، آمار مجروحان در میان جامعه خبری به ۴۲۰ نفر رسیده که برخی از آنها دچار معلولیتهای دائمی و قطع عضو شدهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که علاوه بر آمار شهدا و مجروحان، ۵۰ خبرنگار در بازداشت هستند و از سرنوشت ۳ خبرنگار دیگر نیز همچنان اطلاعی در دست نیست.
این نهاد تاکید کرد که شرایط کار رسانهای در غزه به دلیل استمرار حملات، به وضعیتی بیسابقه و خطرناک تبدیل شده است.
دفتر اطلاعرسانی غزه با اشاره به اینکه هدف قرار دادن خبرنگاران با هدف ممانعت از نقل حقایق صورت میگیرد، از نهادهای بینالمللی و حقوقی خواست تا برای حفاظت از جان خبرنگاران فلسطینی اقدام کنند.
در پایان این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است تا نسبت به فراهم کردن حمایتهای بینالمللی فوری و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات در دادگاههای ذیصلاح اقدام کنند.
