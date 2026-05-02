به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی با عنوان «مقام اسرائیلی: ترامپ دست ما را بسته است؛ حماس ممکن است از حزبالله تقلید کند»، نوشت: مقامهای اسرائیلی از استفاده حزبالله از پهپادهای انفجاری بهشدت ابراز نگرانی کردهاند و میگویند کل منطقه در حال مشاهده این روند است. در هفته گذشته، سه اسرائیلی بر اثر این پهپادها کشته شدهاند.
یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به روزنامه اسرائیل هیوم گفت: مدتهاست چنین احساس درماندگی نکردهایم. ما در یک تله راهبردی گرفتار شدهایم. از یک سو نمیتوانیم جنگ را متوقف کنیم و از جنوب لبنان عقبنشینی کنیم، زیرا این به معنای پذیرش شکست خواهد بود. از سوی دیگر نمیتوانیم پیشروی یا ابتکار عمل داشته باشیم، زیرا ترامپ(به خاطر توافق آتش بس با ایران) جلوی ما را میگیرد.
اسرائیل هیوم نوشت: درماندگی تل آویو عمدتاً به ناتوانی ارتش اسرائیل در مقابله با تهدید پهپادها مربوط میشود. در یکی از حملات، یک پهپاد انفجاری باعث کشته شدن سرباز «لیم بن همو» و زخمی شدن ۱۵ سرباز دیگر شد.
این رسانه صهیونیستی افزود: با وجود اینکه این تهدید از مدتها قبل قابل پیشبینی بود، ارتش اسرائیل و کل دستگاه امنیتی این رژیم نتوانستند ماهها برای آن راهحل مؤثری پیدا کنند. اکنون نیروهای میدانی بهصورت موقت و ابتکاری از روشهایی مانند تورهای دستساز استفاده میکنند، اما این اقدامات کافی نیست. مقامهای ارشد امنیتی تل آویو میگویند کل منطقه عملکرد موفق حزبالله در استفاده از پهپادها را زیر نظر دارد و بدون تردید همه دشمنان اسرائیل تلاش خواهند کرد این فناوری را به دست آورند. به گفته آنها، این احتمال وجود دارد که حماس در غزه نیز برای دستیابی به این پهپادهای ارزانقیمت تلاش کند و حتی در کرانه باختری نیز امکان قاچاق و استفاده از آنها وجود دارد.
