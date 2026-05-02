حماس: حمله به ناوگان صمود، نشانه انحطاط اخلاقی اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد که رفتارهای تحقیرآمیز و حملات فیزیکی که فعالان ناوگان جهانی صمود ۲ پیش از آزادی از سوی نظامیان اشغالگر صهیونیست متحمل شدند، بار دیگر نشان دهنده ابعاد جنایت و سقوط اخلاقی این رژیم فاشیستی و تلاشی شکست خورده برای ارعاب فعالان و بازداشتن آنان از ادامه مأموریت انسانی خود در حمایت از ملت تحت محاصره فلسطین است.
حماس از سازمانهای حقوق بشری در سراسر جهان خواست تا این موارد نقض فاحش و خشونتبار علیه فعالان را مستند سازی کرده و زمینه را برای طرح شکایت در دادگاههای بینالمللی ذیصلاح فراهم کنند تا سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات خود علیه ناوگان صمود مورد بازخواست قرار گرفته و از مجازات مصون نمانند.
این جنبش در ادامه از فعالان بینالمللی به خاطر اصرار آنان بر ادامه تلاشهای انسانی برای شکستن محاصره نوار غزه، علی رغم تهدیدها و اقدامات ارعابآمیز دشمن صهیونیستی تقدیر کرد.
حماس همچنین از آزادگان جهان خواست تا تحرکات همبستگی با ملت فلسطین را افزایش داده و به تلاشها برای شکستن محاصره ادامه دهند و همزمان، جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و بشریت را افشا کنند.
فعال فلسطینی- اسپانیایی که در اسارت صهیونیست ها باقی ماند
«سیف ابوکشک» از فعالان فلسطینی است که در جریان حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود ربوده شده و همچنان در بازداشت به سر میبرد.
وی یک فعال فلسطینی دارای تابعیت اسپانیایی است که ریاست ائتلاف بینالمللی ضد اشغالگری را بر عهده دارد. او همچنین بنیانگذار جنبش راهپیمایی به سوی غزه است.
ابوکشک در حالی که در یکی از کشتیهای ناوگان صمود حضور داشت، توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی ربوده شد و تاکنون با وجود درخواستها، آزاد نشده است.
دولت اسپانیا خواستار آزادی فوری این فعال شده است. وزارت امور خارجه اسپانیا با اشاره به گزارشهای مربوط به بازداشت وی و احتمال انتقال او به سرزمینهای اشغالی اعلام کرد: با توجه به گزارشها درباره بازداشت شهروند اسپانیایی که یکی از اعضای این ناوگان است، اسپانیا خواستار احترام به حقوق او و آزادی فوری وی است.
