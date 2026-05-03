به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در مقاله ای استدلال کرد که جنگ ایران و درگیری با آمریکا، نمونه‌ای برجسته از شکست چندساله در تعیین اولویت راهبردی برای خاورمیانه است.

نویسنده این مقاله نوشت: کاهش مداوم اهمیت این منطقه در اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا، از دولت اول ترامپ تا دولت جو بایدن باعث شد واشنگتن در مواجهه با تحولات غیرمنتظره، مانند فروپاشی نظام سوریه و حملات بزرگ منطقه‌ای، در موقعیتی واکنشی قرار گیرد.

الجزیره نوشت که گرچه تمرکز بر رقابت با چین و روسیه منطقی بود، اما نادیده گرفتن پیچیدگی‌ها و بی‌ثباتی خاورمیانه، به ضعف در درک واقعیات میدانی انجامید. این شکاف میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های عملیاتی، به‌ویژه در جنگ ایران آشکار شد؛ جایی که آمریکا با وجود برتری نظامی و سرمایه‌گذاری متحدانش در دفاع، نتوانست به پیروزی قاطع برسد.

نویسنده این مقاله تاکید کرد که توان ایران در استفاده از روش‌های نامتقارن و تحمل فشار، آمریکا را با گزینه‌های محدود روبه‌رو کرده و احتمال دستیابی به راه‌حل نظامی را کاهش داده است.

نویسنده الجزیره پیشنهاد کرد که بهترین مسیر، دستیابی سریع به توافق دیپلماتیک و سپس بازنگری جامع در راهبرد منطقه‌ای است. در نهایت، آمریکا باید با درک بهتر پویایی‌های جدید، رویکردی واقع‌بینانه‌تر و هماهنگ‌تر در قبال خاورمیانه اتخاذ کند.