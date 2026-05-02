روزنامه صهیونیستی: پنتاگون خسارت ۵۰میلیارد دلاری جنگ ایران را مخفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی فاش کرد که پنتاگون سعی داشته است تصویری متفاوت از واقعیت‌های مالی جنگ ارائه دهد.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی، برآوردهای واقعی نشان‌دهنده خسارت ۵۰ میلیارد دلاری جنگ علیه ایران است که پنتاگون تلاش کرد، آن را مخفی نگه دارد؛ خسارتی که مقامات نظامی آمریکا در تمام این مدت برای جلوگیری از تبعات سیاسی، سعی در ناچیز جلوه دادن آن داشتند.

فاش شدن خسارت ۵۰ میلیارد دلاری هزینه جنگ علیه ایران درحالی است که «جولز جی هرست» مقام ارشد مالی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) چند روز پیش در جلسه استماع نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این کشور مدعی شده بود که ارتش کشورش از زمان آغاز تجاوز علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) تاکنون، تنها حدود ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرده است.