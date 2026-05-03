به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نصر مشاور سابق اوباما در شبکه اجتماعی ایکس با رد ادعای بی‌ اساس دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا نوشت: ترامپ می‌ گوید جنگ باید ادامه یابد، زیرا باید حساب اقدامات ایران تسویه شود! این یک هدف جدید برای جنگ علیه ایران است.

مشاور سابق اوباما سپس اضافه کرد: این یک هدف جدید برای جنگ علیه ایران است و نشان می‌ دهد که آغاز یا پایان آن هیچ ارتباطی با مسئله هسته‌ای نداشته است. همچنین این موضوع برای هر کشوری، به ویژه در جنوب جهان که مورد سوء استفاده استعمار قرار گرفته است، این استدلال را ایجاد می‌ کند که پرونده شکایات قدیمی خود را بازگشایی و برای تسویه حساب‌ های قدیمی برای جنگ صف‌ آرایی کنند.

ولی نصر سپس اضافه کرد: به نظر می‌ رسد بیشتر انسان ها با این جنگی که ترامپ می‌ خواهد از طرف آنها آغاز کند، مخالف هستند و ممکن است بیشتر به صحبت در مورد سایر سوء استفاده‌ ها از بشریت علاقه‌ مند باشند.