رسانه صهیونیستی: جنگ علیه ایران تبعات سختی برای متحدان آمریکا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: در حالی که واشنگتن روی فروپاشی داخلی نظام ایران حساب باز کرده، تهران در موضوع هسته‌ای کوتاه نمی‌آید.

این رسانه صهیونیستی افزود: ادامه محاصره و تشدید تحریم‌ها قرار نیست با ازسرگیری حملات نظامی همراه باشد. ترامپ در حال پیشبرد یک جنگ اقتصادی شدید است.

اسرائیل هیوم نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا حملات را از سر نگرفته، زیرا جنگ پیامدهای دشواری برای متحدان واشنگتن، از جمله تل آویو و کشورهای خلیج فارس دارد.

این رسانه صهیونیستی افزود: از نگاه ترامپ، جنگ نظامی پایان یافته، اما نبرد به شکل دیگری ادامه دارد. در کشورهای خلیج فارس نیز این پیام درک شد و امارات متحده عربی و قطر از سرگیری کامل پروازهای خود را اعلام کردند.