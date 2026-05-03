به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح یکشنبه به‌همراه جمعی از مسئولان شهرستان از پروژه خانه جوان بازدید و روند آماده‌سازی این مجموعه برای آغاز فعالیت را بررسی کرد.

وی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی جوانان اظهار کرد: راه‌اندازی خانه جوان می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه نشاط در بین جوانان ایفا کند.

فرماندار بیجار با بیان اینکه توجه به مطالبات جوانان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است، افزود: فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، زمینه شکوفایی استعدادها و حضور فعال‌تر جوانان در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

در ادامه این بازدید، رختکن بازسازی‌شده استادیوم ورزشی بیجار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به اتمام عملیات احداث و بازسازی این مجموعه گفت: این فضا به‌زودی در اختیار ورزشکاران و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان خاطرنشان کرد: حمایت از پروژه‌های عمرانی در حوزه ورزش و جوانان با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان و رشد استعدادهای ورزشی با جدیت دنبال می‌شود.