۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۲

واحد بزرگ تولید خوراک دام و طیور در میامی به بهره‌برداری رسید

میامی- مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان سمنان از بهره برداری واحد بزرگ تولید خوراک دام و طیور در میامی خبر داد و گفت: برای افتتاح این واحد یک هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش عمادی صبح یکشنبه در سفر به شهرستان میامی از بهره برداری واحد تولید خوراک دام و طیور خبر داد و اظهار کرد: این واحد در زمین به مساحت ۲۰ هزار متر مربع ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش های زیربنایی این واحد چهار هزار و ۳۹۴ متر مربع است، ادامه داد: این واحد با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا تامین نیاز نهاده های بخش کشاورزی و شیلات استان سمنان را عهده دار است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از هزینه کرد یک هزار و ۸۸۰ میلیارد ریالی برای این مجموعه خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۹۵۰ میلیارد ریال نیز برای خرید و نصب ماشین آلات صرف شده است.

عمادی با اشاره به فراهم شدن اشتغال ۱۰ نفر در این واحد تولیدی توضیح داد: با توسعه فازهای بعدی این اشتغال افزایش خواهد یافت.

وی این واحد تولیدی را گامی برای تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور خواند و افزود: با آغاز کار این مجموعه در شهرک صنعتی میامی خودکفایی نسبی در تولید خوراک با کیفیت فراهم می شود.

