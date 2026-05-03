درمان سرطان سینه و تخمدان پیشرفته با فناوری داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا با تمرکز بر فناوری‌های نوین نانو، نسل تازه‌ای از داروها و مکمل‌های درمانی را طراحی و تولید کرده است؛ محصولاتی که با بهبود فرایند جذب و هدفمندسازی دارو، اثربخشی بالاتر و عوارض جانبی کمتری را برای بیماران به همراه دارند. این رویکرد به‌ویژه در درمان بیماری‌های پیچیده و مزمن، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در حوزه درمان سرطان، نانوداروی «سینادوکسوزوم» به‌عنوان یکی از محصولات شاخص این شرکت شناخته می‌شود. این دارو بر پایه نانولیپوزوم طراحی شده و با هدایت هدفمند ماده مؤثره به بافت‌های سرطانی، شدت عوارض رایج شیمی‌درمانی را کاهش می‌دهد. این محصول علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهای سوریه و عراق نیز صادر شده است.

کاربرد آن در درمان سرطان سینه متاستاز یافته، سرطان تخمدان پیشرفته و کاپوسی سارکوما در بیماران مبتلا به ایدز گزارش شده است. تولید سالانه حدود ۲۰ هزار واحد از این دارو، نقش مهمی در کاهش وابستگی به نمونه‌های خارجی داشته است.

از دیگر داروهای ضدسرطان این مجموعه، «دوستاکسل» لیپوزومی است که با استفاده از فناوری نانو، اثربخشی مناسب در مهار سلول‌های سرطانی را در کنار آسیب کمتر به سلول‌های سالم فراهم می‌کند. فناوری لیپوزوم به‌کاررفته در این محصولات، انتقال کنترل‌شده دارو را ممکن ساخته و کیفیت درمان را بهبود می‌بخشد.

در بخش درمان‌های کبدی، داروی «سینالیو ۷۰» یکی از دستاوردهای مهم شرکت به شمار می‌رود. این محصول مبتنی بر نانومیسل‌های سیلیمارین طراحی شده و برای درمان کبد چرب، سیروز، هپاتیت حاد و مزمن و آسیب‌های کبدی ناشی از داروها و سموم کاربرد دارد. سیلیمارین به‌عنوان ترکیب فعال، دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی است و استفاده از نانومیسل‌های کروی با اندازه حدود ۱۰ نانومتر، جذب آن را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

این ویژگی باعث بهبود اثربخشی و کاهش دفعات مصرف دارو می‌شود. افزایش سطح گلوتاتیون داخل سلولی، مهار رادیکال‌های آزاد و کمک به بازسازی سلول‌های کبدی از دیگر مزایای این دارو عنوان شده است.

اکسیر نانو سینا در کنار داروهای درمانی، مکمل‌های نانویی متعددی نیز تولید کرده است. «سیناکورکومین» به‌عنوان مکمل حاوی کورکومین با فناوری نانو، و ژل موضعی «سینا آمفولیش» برای درمان سالک و برخی عفونت‌های قارچی، از جمله این محصولات هستند. ژل یادشده با ساختار نانولیپوزومال، جذب سریع‌تر و اثربخشی موضعی بالاتری دارد.

در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای نیز امگا۳ لیپوزومی و ویتامین D۳ نانویی عرضه شده‌اند که نسبت به فرم‌های معمولی، جذب بهتری در بدن دارند. برای کودکان نیز قطره آهن «فروسینازوم» با ساختار لیپوزومال تولید شده که ضمن تأمین آهن مورد نیاز، از بروز مشکلاتی مانند سیاه شدن دندان‌ها یا ناراحتی‌های گوارشی جلوگیری می‌کند و با طعم مطلوب، مصرف آسان‌تری دارد.

قیمت رقابتی محصولات، از مزیت‌های مهم این شرکت محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی نانوداروهای تولید داخل با هزینه‌ای بسیار کمتر از نمونه‌های وارداتی عرضه می‌شوند، در حالی که از نظر کیفیت و کارایی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارند.

مجموعه دستاوردهای اکسیر نانو سینا نشان‌دهنده کاربرد عملی فناوری نانو در ارتقای درمان‌های پزشکی است؛ رویکردی که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی، ظرفیت حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز فراهم کرده است.