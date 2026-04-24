به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در پی سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که بدون همراهی با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد کشورمان و برای دیدار دوجانبه با مقامات اسلام آباد و مسقط و مسکو به اسلام آباد وارد شده است، کاخ سفید مدعی شد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان رئیس جمهور این کشور برای مذاکره در مورد ایران به پاکستان می‌روند.

کاخ سفید مدعی شد که جی. دی. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز آماده است تا در صورت نیاز به این هیئت بپیوندد.

فاکس نیوز با اعلام این خبر مدعی شد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ، صبح شنبه برای مذاکره در مورد ایران به پاکستان سفر خواهند کرد.

در حالی که به اذعان محافل بین المللی، آمریکا عامل اصلی بن بست در روند مذاکرات است، کاخ سفید مدعی شد که در چند روز گذشته شاهد پیشرفت از سوی طرف ایرانی بوده‌ است.

وبگاه المیادین با اشاره به سفر منطقه‌ای عراقچی به عمان، پاکستان و روسیه، اظهار داشت که مذاکراتی در مورد مجموعه‌ای از ایده‌ها که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با سه کشور همسایه ایران بررسی خواهد کرد، در حال انجام است.

ایران اعلام کرده است که تا زمانی که نیروهای آمریکایی به محاصره بنادر و سواحل ایران ادامه می‌دهند و تا زمانی که واشنگتن به خواسته‌های «زیاده‌خواهانه» خود پایبند است، راهی دور دوم مذاکرات نخواهد شد. دور اول مذاکرات بین طرف‌های آمریکایی و ایرانی در آوریل در پایتخت پاکستان با حضور هیئت‌های فنی و مالی برگزار شد، اما پس از آنکه واشنگتن از تعهد خود به طرح ۱۰ ماده‌ای ایران به عنوان چارچوب اساسی مذاکرات عدول کرد، به نتایج مطلوب منجر نشد.