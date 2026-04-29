۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

گاردین: بی‌اعتمادی ایران به ترامپ مانع اصلی پیشرفت مذاکرات است

یک رسانه انگلیسی اعلام کرد بی‌اعتمادی ایران به رئیس‌جمهور آمریکا مانع اصلی پیشرفت مذاکرات بین تهران و واشنگتن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی به تحلیل موقعیت دشوار جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکرات صلح با ایران پرداخت.

به نوشته این رسانه، ونس که پیش‌تر از منتقدان «جنگ‌های ابدی» آمریکا بود و باورهای مذهبی خود را آشکارا بیان می‌کرد، اکنون در مقام مذاکره‌کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در مخمصه افتاده است. در یک گردهمایی حامیان ترامپ با حضور ونس، معترضی با فریاد «عیسی مسیح از نسل‌کشی حمایت نمی‌کند»، ابعاد این چالش را نمایان ساخت.

گاردین با اشاره به درخواست صریح ایران برای حضور ونس در رأس تیم مذاکره‌کننده آمریکایی نوشت: تهران، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را به دلیل همسویی با اسرائیل و نتانیاهو و نیز سابقه حملات پس از دیدارهای پیشین، غیرقابل اعتماد می‌داند. در مقابل، ونس به عنوان گزینه‌ای بالقوه قابل اعتمادتر برای ایران تلقی می‌شود.

این رسانه انگلیسی نوشت: چالش اصلی ونس، متقاعد کردن تیم مذاکره‌کننده ایرانی به رهبری محمدباقر قالیباف به قابل اعتماد بودن دونالد ترامپ است؛ امری که پس از رشته پست‌های تحریک‌آمیز ترامپ و ادعای پیروزی زودهنگام، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

گاردین به نقل از تحلیلگران نوشت که بی‌اعتمادی به شخص ترامپ، نه اختلافات داخلی، مانع اصلی پیشرفت مذاکرات است و ونس باید بر این مانع غلبه کند.

    • احمد IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      ترامپ یک دزدغارتگرمنفعت طلب وکلاهبرداراست دوباردرحین مذاکره باهمراهی سگ ولگردش به خاک ایران تجاوزکرد!حالا بایدبه این میکرب اعتمادکرد؟

