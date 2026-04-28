۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

کریستی: ویتکاف و کوشنر به درد خرید ملک می‌خورند، نه مذاکره با ایران

کریستی: ویتکاف و کوشنر به درد خرید ملک می‌خورند، نه مذاکره با ایران

فرماندار سابق نیوجرسی در سخنانی با انتقاد از سیاست های ترامپ، گفت: ویتکاف و کوشنر به درد خرید ملک می‌خورند، نه مذاکره با ایران.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «کریس کریستی» فرماندار سابق نیوجرسی در سخنانی انتخاب افراد برای مذاکره از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به باد انتقاد گرفت و اعلام کرد: اگر می خواهیم در تهران املاک بخریم، ویتکاف و کوشنر انتخاب درستی هستند.

«کریس کریستی» در این خصوص اضافه کرد: اما اگر می خواهیم مذاکرات واقعی را انجام دهیم، سابقه و تجربه آن‌ ها به اندازه ای نیست که بتوانند پیچیدگی ها و عمق جزئیات این مسائل را بفهمند. فرستادن ۲ مشاور املاک به آنجا یک اشتباه از طرف رئیس‌ جمهور بود، چون او می‌ خواهد افرادی را بفرستد که با آن‌ ها راحت بوده و بتواند کنترل‌ شان کند.

