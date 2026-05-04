نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به نقش برجسته کادر درمان در استان تهران، اظهار داشت که پزشکان ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از خدمات بهداشتی و درمانی استان تهران را بر عهده دارند و در دوران جنگ و تمامی بحران‌ها، تمامی مراکز درمانی و بهداشتی به صورت فعال در خط مقدم بوده و در کنار کادر درمان، کارت بهداشت و حتی حوزه آموزشی نیز در خدمت مردم قرار داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه بیان کرد: تمامی مراکز درمانی در تهران با آمادگی کامل در دوران بحران‌ها، به ویژه در ایام نوروز، فعالیت کرده‌اند. حتی تعداد نیروها به حدی بیشتر از نیاز بود و شاهد همکاری‌های چشمگیری از سوی داوطلبان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بودیم.

دولت و کادر درمان، پشتوانه قوی سلامت در بحران‌ها

توکلی همچنین گفت که خوشبختانه هیچ مشکلی در ارائه خدمات درمانی به‌طور بحرانی در این دوران نداشته‌ایم و این امر نشان‌دهنده تاب‌آوری بسیار بالای حوزه سلامت و بهداشت درمان در استان تهران است و تمام این موفقیت‌ها به همت پرسنل عزیز و خدوم حوزه سلامت و همراهی و پشتیبانی وزارت بهداشت و درمان محقق شد.

توکلی به آسیب‌های وارد شده به بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: در میان بیمارستان‌های استان تهران، تنها بیمارستان‌های گاندی، مطهری و رباط کریم به طور مستقیم آسیب دیدند و بیمارستان مطهری نیز آسیب جدی دید، اما خوشبختانه قبل از حمله به محدوده این بیمارستان، آن را تخلیه کردیم.

وی همچنین از تلاش برای راه‌اندازی بیمارستان سوختگی جدید در تهران خبر داد و گفت: در چند ماه آینده، بیمارستان سوختگی جدید جایگزین بیمارستان‌های آسیب‌دیده خواهد شد و این بیمارستان ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات سوختگی در شهر تهران خواهد داشت.

توکلی در خصوص چهارشنبه‌سوری امسال نیز گفت: خوشبختانه چهارشنبه‌سوری امسال آرام‌ترین سال از نظر ترافیک بیمارستان‌ها و خدمات سوختگی بود که این امر نشان‌دهنده مدیریت صحیح و آمادگی مراکز درمانی است. همچنین بیمارستان سوختگی حضرت فاطمه، محب کوثر، یافت‌آباد، حضرت رسول، فیروزگر و معتمدی برای ارائه خدمات درمانی و مراقبت‌های سوختگی در حالت آماده‌باش قرار داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان افزود: در حوزه نگهداری جنین‌های فریز شده، طبق دستورالعمل‌های استاندارد، همه جنین‌ها به مکان‌های مناسب منتقل شدند و هیچ مشکلی در این زمینه نداشتیم و خبر خوب این است که روحیه امید در جامعه مشاهده می‌شود و این نشان‌دهنده این است که امید به آینده باید همیشه در دل‌ها وجود داشته باشد.