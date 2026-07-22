به گزارش خبرنگار مهر، حمله به مراکز درمانی در جریان جنگ اخیر، بار دیگر اهمیت تاب‌آوری زیرساخت‌های سلامت را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری و نظام سلامت تبدیل کرد.

در این مدت، تعدادی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تهران بر اثر حملات و موج انفجارهای ناشی از آن دچار خسارت شدند و در برخی موارد، تخلیه بیماران و انتقال خدمات درمانی به مراکز دیگر در دستور کار قرار گرفت. این اتفاق، علاوه بر خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های درمانی، ضرورت نوسازی، مقاوم‌سازی و ارتقای ایمنی بیمارستان‌ها را بیش از گذشته نمایان کرد.

در میان مراکز درمانی آسیب‌دیده، نام بیمارستان‌های گاندی، شهید مطهری، لبافی‌نژاد، حضرت فاطمه زهرا (س)، کودکان حکیم و دلارام از جمله مراکزی بود که در جریان حملات یا بر اثر موج انفجار دچار خسارت شدند و در برخی از آنها بیماران برای حفظ ایمنی به مراکز درمانی دیگر منتقل شدند. این رخدادها بار دیگر لزوم بازنگری در وضعیت ایمنی و فرسودگی مراکز درمانی را به یکی از مطالبات جدی پس از پایان جنگ تبدیل کرده است.

کلید نوسازی بیمارستان رسول اکرم (ص) زده شد

در شرایطی که ضرورت نوسازی مراکز درمانی بیش از گذشته احساس می‌شود، مدیریت شهری تهران نیز گام‌هایی را در این مسیر برداشته است. در تازه‌ترین اقدام، اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با طرح ایمن‌سازی و نوسازی بیمارستان رسول اکرم (ص) موافقت کردند تا بسترهای قانونی و شهرسازی برای اجرای این پروژه فراهم شود.

بر اساس این مصوبه، دو بلوک بیمارستان رسول اکرم (ص) نوسازی و پارکینگ مورد نیاز آن نیز تأمین خواهد شد. این اقدام با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش تاب‌آوری یکی از مراکز درمانی مهم پایتخت در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند آغازگر روند نوسازی سایر بیمارستان‌های فرسوده تهران باشد.

فقط ۷۰ بیمارستان تهران تأییدیه ایمنی دارند

در کنار آغاز روند نوسازی بیمارستان رسول اکرم (ص)، آمارهای مدیریت شهری نشان می‌دهد که همچنان بخش قابل توجهی از مراکز درمانی پایتخت نیازمند ارتقای ایمنی هستند. پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیش‌تر اعلام کرده بود که از میان ۱۷۰ بیمارستان رصدشده در تهران، تاکنون ۷۰ بیمارستان موفق به دریافت تأییدیه ایمنی شده‌اند و هنوز تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی نیازمند اجرای اقدامات ایمن‌سازی هستند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به وجود چند بیمارستان در شرایط پرخطر، بر ضرورت تسریع در ایمن‌سازی این مراکز تأکید کرده و گفته بود وزارت بهداشت باید برای رفع خطر این بیمارستان‌ها اقدام کند.

گاندی همچنان در انتظار بازسازی کامل

در حالی که پروژه نوسازی بیمارستان رسول اکرم (ص) وارد مسیر اجرا شده است، برخی مراکز درمانی آسیب‌دیده در جنگ اخیر همچنان در انتظار بازسازی کامل هستند. بیمارستان گاندی یکی از مهم‌ترین این مراکز است که بر اساس اعلام مسئولان آن، بخش‌هایی از ساختمان و بخش‌های درمانی آن همچنان آسیب‌دیده است و هنوز به ظرفیت کامل پیش از جنگ بازنگشته است.

نوسازی بیمارستان‌ها مطالبه‌ای فراتر از یک پروژه

تجربه جنگ اخیر، بار دیگر موضوع ایمنی مراکز درمانی را به یکی از مطالبات جدی مدیریت شهری تبدیل کرده است. مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، پیش‌تر با اشاره به فعالیت حدود ۱۲۰ بیمارستان و ۴۲ کلینیک بزرگ در پایتخت، بر ضرورت ارتقای ایمنی این مراکز تأکید کرده و گفته بود که ایمن‌سازی ساختمان‌های درمانی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

مسئولان این بیمارستان اعلام کرده‌اند که بازسازی کامل مجموعه نیازمند تأمین منابع مالی و اجرای عملیات عمرانی است. ادامه این وضعیت، علاوه بر تأثیر بر روند ارائه خدمات درمانی، اهمیت برنامه‌ریزی برای بازسازی سریع مراکز آسیب‌دیده را دوچندان کرده است.

وی همچنین پیش از این هشدار داده بود که همه مراکز درمانی از نظر ایمنی وضعیت مطلوبی ندارند و وزارت بهداشت باید ایمن‌سازی بیمارستان‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کند و در صورت تعلل، دستگاه‌های نظارتی نیز باید به موضوع ورود کنند.

نوبت سایر بیمارستان‌ها چه زمانی می‌رسد؟

اگرچه آغاز روند نوسازی بیمارستان رسول اکرم (ص) را می‌توان گامی مثبت در مسیر ایمن‌سازی مراکز درمانی پایتخت دانست، اما این پرسش همچنان مطرح است که برنامه نوسازی سایر بیمارستان‌های فرسوده و همچنین مراکز درمانی آسیب‌دیده در جنگ اخیر چیست. تجربه این بحران نشان داد که بیمارستان‌ها از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی شهر هستند و هرگونه آسیب به آنها می‌تواند روند خدمت‌رسانی به شهروندان را با اختلال مواجه کند.

از این رو انتظار می‌رود مدیریت شهری، وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مسئول با تدوین برنامه‌ای جامع، ضمن تسریع در بازسازی مراکز آسیب‌دیده، روند نوسازی و مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده پایتخت را نیز با جدیت دنبال کنند تا تهران در برابر بحران‌های احتمالی آینده از آمادگی بیشتری برخوردار باشد.