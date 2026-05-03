به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، در پیامی از محمدحسین مهدویان، کارگردان فیلم «نیم‌شب»، به‌دلیل به تصویر کشیدن فداکاری‌ها و رشادت‌های جامعه پزشکی قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: «بازنمایی تلاش‌های اعضای جامعه پزشکی در نجات جان بیماران، به‌ویژه مادران و نوزادان، در قالب هنر، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است که می‌تواند گوشه‌ای از واقعیت‌های ملموس این حرفه را به تصویر بکشد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به فداکاری‌های کادر درمان در دوران دفاع مقدس، از جمله حمله به مراکز درمانی و شهادت جمعی از اعضای جامعه پزشکی، این ایثارگری‌ها را نمونه‌هایی از حماسه‌هایی دانست که ظرفیت تبدیل به آثار فاخر هنری را دارند.

در این پیام همچنین به روایت‌هایی از ایثار و مسئولیت‌پذیری پزشکان و پرستاران، از جمله بازگشت پزشکان متخصص به کشور برای خدمت و حضور داوطلبانه در شرایط سخت، اشاره شده و این اقدامات به‌عنوان جلوه‌هایی ماندگار از تعهد حرفه‌ای جامعه پزشکی مورد تأکید قرار گرفته است.»