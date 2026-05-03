نرخ فرزندآوری در کاشان به ۱.۴۷ رسید

مجتبی راعی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی چالشهای اجتماعی این شهرستان اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی، آسیبهایی مانند طلاق، اعتیاد و حاشیهنشینی همچنان از مسائل مهم اجتماعی کاشان به شمار میرود و برنامهریزی برای کاهش این آسیبها در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار دارد.
وی با بیان اینکه این شهرستان با جمعیتی بیش از ۴۰۰ هزار نفر و فاصله حدود ۲۲۰ کیلومتری از مرکز استان اصفهان دارای ویژگیهای خاص مدیریتی است، ابراز کرد: کاشان با وجود سابقه فرهنگی و مذهبی و فعالیت بیش از هزار هیئت مذهبی، در برخی حوزههای اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و حاشیهنشینی با چالشهایی مواجه است.
فرماندار کاشان با اشاره به فعالیت کارگروههای مختلف در حوزههای اجتماعی از جمله کارگروه پیشگیری از طلاق، مناسبسازی و ازدواج تصریح کرد: این موضوعات به طور مستمر در جلسات شهرستان بررسی و برای کاهش آسیبها برنامهریزی میشود.
وی همچنین به وضعیت جمعیتی شهرستان اشاره کرد و گفت: نرخ فرزندآوری در کاشان به حدود ۱.۴۷ رسیده که نشاندهنده شرایط نگرانکننده در حوزه جمعیت است.
راعی با بیان اینکه حضور اتباع خارجی در شهرستان به دلیل ماهیت کارگری منطقه قابل توجه است، تصریح کرد: افزایش جمعیت اتباع و دانشآموزان اتباع در برخی موارد موجب بروز چالشها و تعارضات فرهنگی شده است.
