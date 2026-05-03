به گزارش خبرگزاری مهر، نبیالله محمدی با اشاره به محورهای این سفر، افزود: بررسی آزمونهای استخدامی، آزمونهای کیفیتبخشی، تعیین تکلیف نیروهای نهضتی از سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به بعد و همچنین پیگیری مطالبات مربوط به حقوق، مزایا و جبران خدمات فرهنگیان و کارکنان دانشگاهها از جمله موضوعات مهم این سفر خواهد بود.
وی با تأکید بر جایگاه معلم گفت: شأن معلم با هیچ معیار مادی قابل مقایسه نیست، اما این شرایط نشان میدهد که در سالهای گذشته فشارهای زیادی به جامعه فرهنگیان وارد شده است. امروز بهترین نیروهای کشور از طریق کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان میشوند و تکریم معلم و استاد، در حقیقت تکریم آینده کشور است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نقش مجلس را در بهبود وضعیت معیشتی معلمان حائز اهمیت دانست و افزود: اقدامهای ارزشمندی درباره حذف شرکتهای واسطهای تأمین نیرو و ساماندهی نیروهای شرکتی انجام شده و با دستور رئیسجمهور، دکتر پزشکیان، این شرکتها در مسیر حذف قرار گرفتهاند.
محمدی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تصریح کرد: اجرای این سند بر عهده مدیران و معلمان است، اما با وضعیت فعلی حقوق و مزایا، اجرای کامل آن دشوار است. حال فرهنگیان خوب نیست و انتظار میرود مجلس و دولت با یک حرکت تحولی، شرایط را بهبود بخشند.
