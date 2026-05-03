فرماندار رشت: معلمی منش و رسالتی ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفریصبح یکشنبه در مراسم تجلیل از مقام معلم که با حضور جمعی از معلمان شاغل، فرهنگیان بازنشسته، معلمان نمونه و خانواده شهدای فرهنگی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جامعه فرهنگی، اظهار کرد: نامگذاری روز معلم به یاد استاد شهید مطهری، نشان‌دهنده اهمیت اندیشه، تفکر و نقش بی‌بدیل معلمان در جامعه است.

وی افزود: دشمنان همواره با اندیشه و تفکر این ملت مسئله دارند و جایگاه معلم به عنوان پرورش‌دهنده فکر و اندیشه، جایگاهی راهبردی و اثرگذار در مسیر استقلال و پیشرفت کشور است.

میرغضنفری با تاکید بر اینکه معلمی منش و رسالتی ماندگار است، تصریح کرد: هر آنچه امروز در جامعه داریم، ریشه در تعلیم و تربیت معلمان دارد.

فرماندار رشت با اشاره به نقش تاریخی معلمان خاطرنشان کرد: در گذشته، معلمان از جایگاه اجتماعی بسیار والایی برخوردار بودند و به‌عنوان مرجع فکری، فرهنگی و حتی اجتماعی مردم شناخته می‌شدند.

وی ادامه داد: امروز نیز با وجود تغییر شرایط، معلمان همچنان با تعهد و مسئولیت‌پذیری، رسالت خود را در تربیت نسل آینده دنبال می‌کنند و حتی در شرایط مختلف از جمله آموزش غیرحضوری، اجازه نداده‌اند چرخه تعلیم و تربیت متوقف شود.

میرغضنفری با اشاره به دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات مطرح‌شده از سوی معلمان، در حوزه معیشت است و این موضوع، وظیفه مسئولان را برای توجه جدی‌تر به این قشر فرهیخته دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و آموزش افزود: اگر به نقش زیرساختی فرهنگ در توسعه جامعه باور داریم، باید برای ارتقای جایگاه معلمان و رفع دغدغه‌های آنان، اقدامات مؤثر و عملی انجام دهیم.

میرغضنفری که بخشی از دوران خدمت خود را در آموزش و پرورش سپری کرده است، گفت: از نزدیک با سختی‌ها، دغدغه‌ها و در عین حال شیرینی‌های حرفه معلمی آشنا هستم.

وی در پایان با قدردانی از زحمات معلمان شاغل و بازنشسته تصریح کرد: همه ما مدیون تلاش‌های معلمان هستیم و لازم است این جایگاه ارزشمند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم، از معلمان شاغل، فرهنگیان بازنشسته، معلمان نمونه و خانواده شهدای فرهنگی شهرستان رشت تجلیل به عمل آمد.