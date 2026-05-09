۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

میرغضنفری:سرمایه اجتماعی هلال‌احمر نتیجه حضور بی‌وقفه در کنار مردم است

رشت- فرماندار رشت با اشاره به نقش اثرگذار هلال احمر در بحران‌ها و حوادث مختلف گفت: سرمایه اجتماعی هلال‌احمر از حضور مستمر، به‌هنگام و بی‌وقفه نیروهای این نهاد در کنار مردم شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر شنبه با حضور در جمع مدیران و کارکنان جمعیت هلال‌احمر شهرستان، هفته جهانی هلال‌احمر را به فعالان این مجموعه تبریک گفت.

وی در این دیدار با بیان اینکه ماهیت فعالیت هلال‌احمر فراتر از ساختارهای اداری است، اظهار کرد: نیروهای این مجموعه پیش از آنکه در قالب وظایف سازمانی تعریف شوند، با انگیزه‌های انسانی و روحیه داوطلبانه وارد میدان خدمت می‌شوند و همین ویژگی، هویت اصلی هلال‌احمر را شکل داده است.

فرماندار رشت با اشاره به نقش این مجموعه در شرایط خاص و بحران‌ها افزود: در حوادث مختلف، از جمله جنگ رمضان، مردم به‌صورت مستقیم شاهد حضور نیروهای امدادی در صحنه، سرعت عمل در خدمات‌رسانی و همراهی عملی با آسیب‌دیدگان بودند که این موضوع نقش مهمی در اعتماد عمومی نسبت به هلال‌احمر داشته است.

میرغضنفری همچنین با تأکید بر اینکه نوع فعالیت در هلال‌احمر مبتنی بر احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد انسانی است، تصریح کرد: استمرار این روحیه در میان نیروهای امدادی باعث شده این مجموعه در لحظات حساس، به یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی جامعه تبدیل شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و امدادگران هلال‌احمر شهرستان رشت، برای آنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم آرزوی توفیق کرد.

