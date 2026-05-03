اختصاص بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال برای حوزه آبرسانی روستایی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی در جمع مردم الموت اظهار کرد: الموت بزرگ، چشم و چراغ ماست و ما به تمامی مردم ولایتمدار و غیرتمند این منطقه ارادت داریم. در ۶ سال گذشته طرح‌های آبرسانی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی به تشریح بخشی از دستاوردهای این حوزه پرداخت و افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به آبرسانی به ۱۵۰ روستا، در دستور کار بودن احداث بیش از ۵۰ استخر ذخیره آب و همچنین بهبود شبکه و انتقال آب اشاره کرد.

محمدبیگی با تأکید بر پیگیری مجتمع آبرسانی دینه‌رود تصریح کرد: تکمیل هرچه سریع‌تر مجتمع آبرسانی دینه‌رود از مطالبات مهم ماست که این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به حجم اعتبارات تخصیص‌یافته در این حوزه اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات نمایندگان به حوزه آبرسانی اختصاص یافت. برای ما، هم کشاورزی و هم آب شرب مردم بسیار مهم است، از این‌رو این موضوع همواره به عنوان یکی از پرونده‌های اولویت‌دار در سطح ملی و استانی مورد پیگیری قرار گرفته است.