گسترش چتر حمایتی تأمین اجتماعی، اولویت توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در نشست با مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان، بر گسترش چتر حمایتی این نهاد برای کارگران، واحدهای تولیدی و اقشار تحت پوشش تأکید کرد و ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار را اولویت اساسی توسعه اقتصادی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی دانست.

وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی است، افزود: حمایت مؤثر و عملیاتی از واحدهای تولیدی و اشتغال موجود در شهرستان باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه توسعه پایدار اقتصادی فراهم شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به لزوم پیگیری مطالبات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشکل‌دار اظهار کرد: ادارات و دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند با همکاری نزدیک، مشکلات بیمه‌ای، مالی و ساختاری این واحدها را بررسی و اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان انجام دهند.

فرماندار اردبیل همچنین بر حمایت ویژه از کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، رانندگان، هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: «این اقشار بخش مهمی از بدنه اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند و باید از خدمات بیمه‌ای و حمایتی لازم بهره‌مند شوند.

وی از تشکیل کارگروه پایش اشتغال و بیکاری در شهرستان اردبیل خبر داد و هدف آن را برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و رفع موانع بیکاری عنوان کرد.

قلندری از اقدامات انجام‌شده توسط اداره‌کل تأمین اجتماعی استان قدردانی کرد و خواستار استمرار خدمات‌رسانی مناسب و موثر به مردم شد.