ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر مفهوم حریم خصوصی در عصر حاضر گفت: در معماری خانههای سنتی ایرانی، دو بخش متمایزِ «اندرونی» و «بیرونی» وجود داشت.
وی اضافه کرد: این معماری چنان خردمندانه طراحی شده بود که حریم خصوصی خانواده در کمال امنیت قرار داشت؛ اما امروز ما با دست خودمان کلنگ به پیِ آن دیوارها زدهایم و دیوارهای آجری را به «دیوارهای شیشهای» بدل کردهایم.
نویسنده کتاب «خبرنگاری در عصر دیجیتال» افزود: ابزارهای دیجیتال زاویه دید ما را چنان تغییر دادهاند که بسیاری از افراد، خصوصیترین لحظات زندگی، تصاویر داخل خانه و مسائلی که روزگاری «رازهای مگوی» خانواده به شمار میرفتند را به سادگی در معرض دید صدها غریبه قرار میدهند.
رژیم مصرف رسانهای؛ نیازی ضروری برای خانوادهها
بهمنی با تاکید بر اینکه فضای مجازی مطلقاً مخرب نیست و فرصتهای فوقالعادهای دارد، تصریح کرد: نکته طلایی اینجاست که رسانهها در حال «ذائقهسازی» هستند. اگر رژیم مصرف رسانهای هوشمندانهای نداشته باشیم، این فضا با عادیسازی برخی الگوهای غلط، به پیکره خانواده آسیب میرساند.
وی در خصوص نگرانی والدین از حضور فرزندان در این فضا گفت: چاره کار محدودیتِ مطلق نیست، بلکه مدیریتِ صحیح است. قدم نخست این است که والدین پیش از انتشار هر محتوایی از خود بپرسند آیا این محتوا به اندرونی خانه تعلق دارد یا خیر؟
این فعال رسانه خاطرنشان کرد: کودکان رفتار سایبری را از کنشهای رسانهای والدین الگوبرداری میکنند، نه از اوامر و نواهی زبانی آنها. بنابراین خانوادهها باید به جای نگاه پلیسی، سواد رسانهای خود را ارتقا دهند.
راهکارهایی برای حفظ حریم خانه
وی برای مدیریت فضای دیجیتال در محیط خانواده چند راهکار عملی پیشنهاد داد و گفت: ما نمیتوانیم جلوی وزش تندبادهای تکنولوژی را بگیریم، اما میتوانیم با تجهیز به سواد رسانهای، پردهای از جنس خرد بر دیوارهای شیشهای خانهمان بیاویزیم.
بهمنی ادامه داد: ایجاد «جزایر بدون رسانه» در خانه (مثل میز غذا یا اتاق خواب که استفاده از موبایل در آنها ممنوع باشد) و همچنین تعیین «ساعتهای طلایی» برای گفت و گوهای چهره به چهره، از جمله این راهکارها است. باید به خاطر داشته باشیم که خانه باید پناهگاه باقی بماند، نه یک استودیو برای تولید محتوا.
نویسنده کتاب «خبرنگاری در عصر دیجیتال» با هشدار نسبت به دگرگونی حریم خصوصی خانوادهها در شبکههای اجتماعی، تنها راه حفظ اصالت زندگی ایرانی در این طوفان را مجهز شدن به سلاح «سواد رسانهای» دانست.
وی گفت: نفوذ گسترده گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی، سبک زندگی، عمق روابط و اتمسفر خانههای ایرانی را دچار دگرگونیهای بنیادین کرده است؛ تغییری خاموش که آرامآرام مرزهای میان «بودن» و «نمودن» را جابهجا میکند.
