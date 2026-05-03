جزئیات واگذاری بیش از ۲۱۴ هزار واحد مسکونی به جامعه هدف بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو زکایی فر رئیس مرکز اشتغال و کارافرینی بهزیستی، در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد و با بیان اینکه داشتن سرپناه ایمن یکی از موضوعات بنیادی برای مددجویان، بهویژه افراد دارای معلولیت است، گفت: در شاخصهای توانمندسازی، مسکن به عنوان حیاتیترین مولفه شناخته میشود.
در بررسی شاخصهای فقر چندبعدی، موضوعاتی نظیر آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی مورد توجه قرار میگیرند که مسکن در بعد استانداردهای زندگی جای دارد و حدود ۵ تا ۶ درصد از این بعد را به خود اختصاص میدهد؛ به همین دلیل سازمان بهزیستی تأمین مسکن را همواره به عنوان یک اولویت اصلی برای جامعه هدف خود دنبال کرده است.
وی در خصوص گروههای واجد شرایط دریافت مسکن تشریح کرد که بخش اول و هدف اصلی سازمان، افراد دارای معلولیت هستند و در گروههای بعدی، بانوان سرپرست خانوار، فرزندانی که پس از سالها اقامت در بهزیستی مستقل شدهاند و افرادی که دارای همسر از کار افتاده هستند، قرار میگیرند؛ همچنین خانوادههای دارای فرزندان چندقلو، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، گروه جدیدی هستند که به این چرخه حمایتی اضافه شدهاند.
زکاییفر با اعلام اینکه تاکنون بالغ بر ۲۱۴ هزار واحد مسکونی به مددجویان واگذار شده که بخش اعظم آن متعلق به افراد دارای معلولیت است، خاطرنشان کرد: سال گذشته علیرغم چالشهای موجود، موفق شدیم با همکاری سازمانهای ذیربط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان، ۱۰ هزار و ۷۵۲ واحد مسکونی را تکمیل و تحویل متقاضیان دهیم.
رئیس مرکز اشتغال و کارآفرینی بهزیستی در ادامه به تشریح آمارهای حوزه مسکن در دولت فعلی پرداخت و افزود: از ابتدای دولت تاکنون ۲۳ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی واگذار شده است و هماکنون ۴۱ هزار و ۸۹۳ واحد دیگر در مراحل مختلف ساخت و پیشرفت فیزیکی قرار دارند. بر اساس تفاهمنامههای منعقد شده نیز، ۱۶ هزار و ۷۰۴ واحد در بخشهای روستایی و شهری تحویل داده شده و بالغ بر ۱۸ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در حال حاضر در دست اجرا و انجام است.
