۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

تولد ۵ قلوی در یزد

یزد - در اتفاقی نادر؛ ۴ دختر و یک پسر بدون روش‌های کمک باروری در یزد متولد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مادر این نوزادان، اهل شهر اردکان است و بدون استفاده از روش‌های درمان ناباروری از جمله آی وی اف و در سن ۳۱ سالگی این ۵ نوزاد را بطور همزمان به دنیا آورده است.

مادر ۵ قلوها، در دو زایمان قبلی خود یک و سه قل به دنیا آورده و اکنون مادر ۹ فرزند است.

دکتر علاقه بند متخصص زنان و زایمان می‌گوید: تولد همزمان ۵ قلو به صورت طبیعی از موارد بسیار نادر در علم پزشکی است و نیازمند مراقبت‌های دقیق پیش و پس از زایمان است.

وی افزود: این مادر در ۳۲ هفتگی خود دچار مسمومیت حاملگی می‌شود و خوشبختانه با انجام عمل سزارین هر ۵ نوزاد در اتاق عمل سالم به دنیا می‌آیند.

محدثه، زینب، هانیه، محمدهادی و ریحانه هم اکنون در بخش ان آی سی یو بیمارستان موقوفه گودرز یزد تحت مراقبت هستند و به گفته پزشک متخصص اطفال تا حدود یک ماه آینده مرخص می‌شوند.

    • زهرا IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      ای جان

