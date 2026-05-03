صفار هرندی: جریان معارض انقلاب، به «تحریف تاریخ» روی آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی در مراسم رونمایی از کتاب «شاهی که آخر شد» اثر عباس سلیمی نمین، با اشاره به تغییر استراتژی جریان معارض انقلاب اظهار کرد: پس از آنکه مخالفان نظام در همه طرحهای سیاسی و مسلحانه برای غلبه بر جمهوری اسلامی شکست خوردند، خط جدیدی را القا کردند که «اکنون لازم نیست مبارزاتی از جنس مبارزات سیاسی و مسلحانه را تعقیب کنیم؛ چراکه در عمل نشان داده شده پایههای نظام مستحکم است؛ لذا باید ذهن مردم را دستکاری کنیم».
وی با تأکید بر اینکه شعار «انتقال حقیقت تاریخ به نسل مخاطب» از سوی این جریان، در عمل پوششی برای تحریف تاریخ است، افزود: یک موج از کتابنویسها از سوی آنها راه افتاده که مدعیاند «ما جاماندهایم»؛ در حالی که هدف اصلی، پرورش ذهن مخاطبان با آلودگیهای تحریف تاریخی است.
صفار هرندی با اشاره به حوادث تلخ سالهای اخیر گفت: در آن رویدادها شاهد به صحنه آمدن جوانانی بودیم که یا غفلت کرده بودند یا ذهنشان توسط دیگران دستکاری شده بود؛ جوانانی که پس از آگاهی، ابراز میکردند «نمیفهمیدیم در حال انجام چه کاری هستیم».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل پدیده کودتا پرداخت و گفت: کودتاها شبهانقلابهایی هستند که بعضاً توسط افرادی با انگیزههای ملی و مردمی صورت میگیرد؛ مانند انقلاب افسران جوان مصر که مردم در اجرای آن نقش مستقیم نداشتند، اما خواست عمومی پشت آن بود.
وی با استناد به آمارهای جهانی تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد کودتاهای صورتگرفته در دنیا، توسط کشورهای خارجی مقدمهچینی شده است و نمونههای تاریخی بسیار نادری وجود دارد که فردی با انگیزه ملی و بدون پشتیبانی خارجی، دست به کودتا زده و به عنوان قهرمان ملی شناخته شود.
صفار هرندی با نقد بازنمایی تاریخی رضاخان در اذهان عمومی تصریح کرد: اگر تصویرپردازی از رضاخان در ذهن جامعه به گونهای شده که او را به صورت منجی نشان دادهاند، باید به سراغ اسناد تاریخی رفت تا دید آیا این روایت حقیقت دارد یا خیر. کتاب «شاهی که آخر شد» این موضوع را به خوبی و با استناد به اسناد معتبر به تصویر کشیده است.
وی در پایان با مقایسه پایان کار رضاشاه و مقاومت امروز ایران گفت: بسیار مضحک است که کسی بدون آگاهی از تاریخ، پایان دوره رضاشاه – که مجبور به فرار از کشور شد – را با کشوری مقایسه کند که امروز به اسطوره مقاومت در جهان تبدیل شده است. همین تقابل، بهعنوان «باطلالسحر» تمام روایتهایی که به خورد جوانان داده میشود، کفایت میکند.
