  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان هرمزگان

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان هرمزگان

بندرعباس-رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: بعد از ۱۵ اردیبهشت، با دستور شورای امنیت ملی و پس از اعلام شرایط عادی، امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم پور مقدری اظهار کرد: امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم ۱۵ روز پس از عادی شدن شرایط جنگی کشور برگزار می‌شود.

وی گفت: درصورت ادامه شرایط جنگی، امتحانات به صورت داخلی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6818496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها