تمهیدات آموزش و پرورش خراسان رضوی برای برگزاری امتحانات پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاطمینژاد صبح چهارشنبه در نشست خبری آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: تمرکز اصلی آموزش و پرورش در پایان سال تحصیلی بر برگزاری ارزشیابی پایانی و امتحانات دانشآموزان است و در صورت عادی بودن شرایط کشور و اطمینان از امنیت و استقرار دانشآموزان در مدارس، امتحانات بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در سناریوی اول که برگزاری حضوری امتحانات است، تمامی مراحل اجرایی در حال انجام است؛ طراحان سوال تعیین شدهاند، فرآیند طراحی سوالات در حال انجام است و مراکز برگزاری آزمون نیز تجهیز شده یا در حال تکمیل تجهیزات هستند. همچنین عوامل اجرایی برگزاری امتحانات در حال گذراندن دورههای آموزشی هستند تا آزمونها مطابق شیوهنامهها و ضوابط و با حفظ سلامت و آرامش برگزار شود.
وی ادامه داد: برای شرایط احتمالی دیگر نیز دو سناریوی جایگزین در نظر گرفته شده است تا در صورت فراهم نبودن شرایط برگزاری حضوری، امتحانات از طریق بسترهای مجازی برگزار شود.
فاطمینژاد با اشاره به طراحی یک سامانه الکترونیکی آزمونساز در آموزش و پرورش استان گفت: این سامانه با همکاری تیمی متخصص در حال نهایی شدن است و کارگروههای مختلف از جمله حفاظت و امنیت آزمون، نظارت بر سلامت برگزاری، آموزش و استانداردسازی و همچنین بخش فناوری اطلاعات در حال فعالیت برای آمادهسازی آن هستند تا در صورت نیاز، امتحانات در این بستر برگزار شود.
رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی درباره نحوه ارزشیابی در مقاطع مختلف تحصیلی نیز بیان کرد: در دوره ابتدایی ارزشیابی بهصورت توصیفی و فرایندی انجام میشود و همزمان با فرآیند آموزش، معلمان بازخوردهای لازم را دریافت میکنند؛ بنابراین در این مقطع با مشکل ارزشیابی پایانی مواجه نخواهیم بود.
وی افزود: در متوسطه اول، امتحانات پایههای هفتم و هشتم بهصورت داخلی در مدارس برگزار میشود. در پایه نهم نیز امتحانات بهصورت هماهنگ استانی خواهد بود که برنامه آن ابلاغ شده و از ۹ خردادماه آغاز میشود.
فاطمینژاد درباره امتحانات نهایی نیز گفت: امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم از دوم خردادماه آغاز خواهد شد. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوابق تحصیلی در کنکور سراسری امسال ۶۰ درصد تأثیر دارد و سهم آزمون کنکور ۴۰ درصد است.
رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در حال حاضر تأثیر سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت قطعی در نظر گرفته شده است، هرچند پیشنهادی از سوی برخی نمایندگان مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده تا در صورت تداوم شرایط خاص، تأثیر پایه یازدهم قطعی نباشد، اما این موضوع هنوز در حد پیشنهاد است و تصمیم نهایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
وی با اشاره به آمادگی مراکز برگزاری آزمون در استان گفت: حدود ۹۰ هزار دانشآموز در پایههای یازدهم و دوازدهم در استان حضور دارند و بیش از ۳۱۰ مرکز آزمون برای برگزاری امتحانات پیشبینی و تجهیز شده است.
فاطمی نژاد ادامه داد: این مراکز از نظر فضای فیزیکی و زیرساختهای ارتباطی از جمله اتصال فیبر نوری آمادهسازی شدهاند تا در صورت برگزاری حضوری، امتحانات با بهترین شرایط برگزار شود.
رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین درباره دروس مهارتی هنرستانها اظهار کرد: بخشی از دروس در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش ماهیت مهارتی و عملی دارد و اجرای آن در فضای مجازی با دشواریهایی همراه است. به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوبهای داشته است که بر اساس آن امکان ادامه آموزشهای مهارتی تا پایان شهریورماه فراهم شود.
وی افزود: با اجرای این مصوبه، دانشآموزان هنرستانی فرصت خواهند داشت آموزشهای عملی خود را تکمیل کنند و ارزشیابی این بخش از دروس نیز به پایان شهریورماه موکول خواهد شد تا حقی از دانشآموزان تضییع نشود.
نظر شما