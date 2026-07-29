صالحی: پروازهای اربعین با حداقل تأخیر انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره‌برداری فرودگاهی و رئیس ستاد عملیات اربعین شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به روند افزایشی درخواست‌های پروازی اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین، تعداد درخواست‌ها نیز افزایش خواهد یافت و برآورد ما این است که همانند سال‌های گذشته، بیش از ۲۰۰ هزار زائر از طریق شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به عتبات عالیات اعزام یا پذیرش شوند.

وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است، افزود: در ترمینال سلام مجموعه‌ای از اقدامات رفاهی و فرهنگی پیش‌بینی شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به اختصاص پارکینگ رایگان، استقرار موکب‌های پذیرایی، موکب‌های اهدای اقلام مورد نیاز زائران شامل چفیه، کلاه، کیف گذرنامه، تیشرت و سایه‌بان خودرو و همچنین برپایی موکب‌های فرهنگی اشاره کرد.

صالحی آرتیمانی با اشاره به گرمای هوا گفت: برای رفاه زائران، مسیر ارتباطی پارکینگ تا ورودی ترمینال سلام به‌صورت سرپوشیده و مجهز به سامانه مه‌پاش آماده شده است. همچنین در جوار مرقد شهید گمنام شهر فرودگاهی نیز موکب پذیرایی برای ارائه نوشیدنی و میوه مستقر شده است.

وی نظم پروازی را مهم‌ترین اولویت عملیات اربعین دانست و تصریح کرد: امسال تمامی پروازها بر اساس رویه‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی‌شده مدیریت خواهند شد و تلاش ما بر این است که پروازها با حداقل تأخیر انجام شوند. از شرکت‌های هواپیمایی نیز خواسته شده است در صورت بروز نقص فنی، هواپیمای پشتیبان پیش‌بینی کنند تا از ایجاد وقفه در اعزام زائران جلوگیری شود.

معاون بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بیان اینکه ۱۶ شرکت هواپیمایی داخلی در عملیات اربعین مشارکت دارند، افزود: طی ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی با شرکت‌های هواپیمایی، نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکت‌های هندلینگ و دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شده تا عملیات اربعین با حداکثر هماهنگی، ایمنی و تکریم زائران انجام شود.

وی با تأکید بر رعایت حقوق مسافران گفت: هدف ما این است که هیچ زائری به دلیل ناهماهنگی یا مشکلات عملیاتی از سفر بازنماند و در صورت بروز هرگونه تأخیر یا اختلال، همه دستگاه‌های مسئول و شرکت‌های هواپیمایی با هماهنگی کامل نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

صالحی آرتیمانی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به زائران اظهار کرد: بر اساس ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند هنگام فروش بلیت، شماره تلفن همراه و نشانی پست الکترونیکی مسافر را ثبت کنند تا در صورت تغییر برنامه پروازی یا بروز تأخیر، اطلاع‌رسانی سریع و مؤثر انجام شود.

وی همچنین به زائران توصیه کرد پیش از عزیمت به فرودگاه، بلیت خود را تهیه کرده و مدارک سفر را بررسی کنند و افزود: خدمات مرتبط با ارز اربعین از طریق شعبه بانک شهر در ترمینال سلام و خودپردازهای بانک ملی در بخش پروازهای خروجی ارائه می‌شود.

رئیس ستاد عملیات اربعین شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با تأکید بر حضور به‌موقع مسافران در فرودگاه گفت: با توجه به تشریفات پروازهای بین‌المللی، زائران باید حداقل سه ساعت پیش از زمان پرواز در ترمینال سلام حضور داشته باشند تا فرآیند پذیرش و کنترل‌های مرزی بدون ازدحام انجام شود.

وی در پایان از اجرای طرح «زائریار» در ترمینال سلام خبر داد و خاطرنشان کرد: نیروهای زائریار در تمامی بخش‌های ترمینال مستقر خواهند بود تا ضمن راهنمایی زائران، روند سفر را تسهیل کنند. همچنین موزه‌گالری ترمینال سلام با نمایش پرچم‌های عتبات مقدسه و آثار مرتبط با فرهنگ اربعین، فضایی معنوی برای بدرقه و استقبال از زائران فراهم کرده است.