اعزام ۳۰ هزار زائر حج تمتع به پایان رسید؛ پروازهای بازگشت از ۱۱ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: عملیات اعزام زائران بیتالله الحرام در حج تمتع ۱۴۰۵ پس از ۲۲ روز فعالیت پروازی، امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت) با انجام آخرین پرواز از فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) به پایان رسید.
بر اساس این اعلام، آخرین پرواز مرحله رفت زائران با شماره ۳۵۹۲ ساعت ۰۷:۳۰ صبح امروز از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد مدینه منوره انجام شد.
همچنین در روز پایانی این عملیات، پیش از انجام پرواز پایانی، دو پرواز دیگر نیز از تهران انجام گرفت که طی آن پروازهای شماره ۳۵۸۴ و ۳۵۷۶، زائران را به مقصد مدینه منوره منتقل کردند.
در مجموع، در عملیات اعزام حج تمتع امسال ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر بیتالله الحرام با انجام ۲۶۴ سورتی پرواز از سه ایستگاه تهران، مشهد و زاهدان به عربستان سعودی اعزام شدند. این عملیات با بهرهگیری از ۸ فروند هواپیمای ایرباس از ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
بر اساس این گزارش، تمامی پروازهای مرحله رفت زائران به مقصد فرودگاه مدینه منوره انجام شد و طبق برنامهریزی صورتگرفته، پروازهای بازگشت حجاج از فرودگاه بینالمللی جده به مقصد ایستگاههای پروازی در ایران انجام خواهد شد.
همچنین با تلاش تیمهای فنی و عملیاتی ایرانایر، میانگین تأخیر پروازهای رفت در این عملیات کمتر از ۳۰ دقیقه ثبت شده است.
برنامه بازگشت حجاج نیز از ۱۱ خرداد آغاز میشود، به مدت ۱۱ روز ادامه خواهد داشت و در ۲۲ خرداد به پایان میرسد.
